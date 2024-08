MONETA podporuje vzdělávání učitelů ve finanční gramotnosti

„Kromě tradičních témat, jako jsou rodinný rozpočet a hospodaření domácnosti, letos učitelé projevili zájem také o vysvětlení dopadů inflace a fungování investice,“ říká Lucie Leixnerová, tisková mluvčí Skupiny MONETA, a dodává: „Díky grantu Nadace MONETA Clementia se mohlo Letní školy Rozumíme penězům zdarma účastnit čtyřicet pedagogů, kteří v nadcházejícím školním roce budou předávat žákům a studentům základy finanční gramotnosti, tedy jak porozumět financím a správně s nimi zacházet v různých životních situacích.“

Školy by měly finanční gramotnost učit už od roku 2013, kdy byla zařazena do rámcových vzdělávacích programů. „Stále velký počet škol věnuje finanční gramotnosti ve svých osnovách málo prostoru. Někteří pedagogové navíc nahlíží na toto téma jako nové a neví, do kterých předmětů jej vlastně zařadit. Problémem může být i nedostatečná metodika výuky. I z toho důvodu vznikla Letní škola – náš tým složený z lektorů, kteří zároveň sami učí na základních školách, připravuje pro pedagogy metodické materiály, které jim názorně předvedou, jak je možné propojovat témata finančního vzdělávání do jednotlivých vzdělávacích oblastí a mohli tak finanční gramotnost zařazovat do co nejvíce vyučovacích hodin,“ přibližuje program letošní školy Stanislava Křížová, manažerka programu Rozumíme penězům.

Vzdělávací program Rozumíme penězům banka realizuje společně s organizací Aisis, se kterou spolupracuje v rámci finančního vzdělávání již od roku 2006. Doposud se do programu zahrnujícího Letní školu nebo projektové dny na školách zapojilo přes 5 500 učitelů a 30 000 žáků a studentů. Formou placeného dobrovolnického dne MONETA každoročně podporuje své zaměstnance v účasti na Letní škole a projektových dnech na školách, kde mohou své zkušenosti a znalosti z bankovnictví a financí obecně předat studentům základních a středních škol.