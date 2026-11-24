Nově mohou klienti získat úrokovou sazbu až 4,5 % ročně pro úspory do 250 tisíc korun. První měsíc od sjednání účtu získají nejvyšší sazbu automaticky, bez nutnosti plnit další podmínky. V dalších měsících ji získají, pokud alespoň pětkrát měsíčně zaplatí kartou a zároveň na jejich běžný účet v Monetě dorazí alespoň 20 tisíc korun. Pro vyšší úspory nad 250 tisíc do 500 tisíc korun banka nabízí sazbu 3,7 % ročně, nad 500 tisíc korun do jednoho milionu korun 3,5 % ročně.
„Klienty, kteří aktivně využívají účet Monety, chceme odměnit vyšším zhodnocením úspor. Za pravidelné platby kartou a zasílání příjmu jim nyní nabízíme sazbu 4,5 % ročně, jednu z nejvyšších na trhu. U úspor nad 250 tisíc do jednoho milionu korun nabízíme atraktivní úročení i bez nutnosti plnit další podmínky,“ říká Artur Galstyan, senior manažer odpovědný za depozita a karty v MONETA Money Bank.
Nabídku spoření v Monetě doplňují termínované vklady pro klienty, kteří chtějí zhodnocovat své úspory s pevnou úrokovou sazbou bez nutnosti plnit další podmínky pro její získání. Lze je sjednat jednoduše online již od 15.000 korun a klienti si mohou zvolit délku vkladu od jednoho měsíce do pěti let podle toho, kdy plánují úspory využít.
Banka nabízí roční sazby:
- 3,7 % při sjednání na 1 měsíc pro částky od 1,5 milionu korun, pro nižší částky 2,7 % ročně
- 3,8 % při sjednání na 3 měsíce bez omezení maximální výše vkladu
- 3,9 % při sjednání na 6 měsíců bez omezení maximální výše vkladu
- 4,0 % při sjednání na 12 měsíců bez omezení maximální výše vkladu
- 4,3 % při sjednání na 36 nebo 60 měsíců bez omezení maximální výše vkladu
Nový spořicí účet si klienti Monety mohou založit jednoduše a plně online. Více informací najdou na webu Monety.
Zdroj: MONETA Money Bank
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/60201.