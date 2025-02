Moneta přichází s možností vypnout DCC a novým způsobem přihlašování do internetového bankovnictví

První letošní novinku ocení všichni milovníci cestování do zahraničí – klienti banky si nyní mohou vypnout platby s dynamickou konverzí měny (DCC). Tato služba přepočítává částku při platbě v zahraničí nebo při výběru ze zahraničního bankomatu na domácí měnu klienta. Směnný kurz si však stanovuje provozovatel terminálu nebo bankomatu, a proto bývá téměř vždy vyšší než kurz, který by při zaúčtování transakce bez DCC použila domácí banka klienta. Klienti Monety mohou DCC deaktivovat jednoduše prostřednictvím mobilního nebo internetového bankovnictví, na pobočkách banky, nebo za pomoci call centra. Změna se projeví okamžitě a je zdarma. „Stávající i noví klienti mají na svých kartách dynamickou konverzi měny aktivovanou automaticky. Rozhodnutí, zda si tuto službu ponechají nebo deaktivují, necháváme zcela na nich. Pokud se však rozhodnou DCC vypnout a následně při platbě či výběru v zahraničí omylem nebo záměrně zvolí platbu s DCC, bude tato transakce automaticky zamítnuta,“ vysvětluje Andrew Gerber, Chief Retail Banking Officer MONETA Money Bank, a dodává, že v takových případech klient vždy obdrží notifikaci s vysvětlením důvodu zamítnutí. Klient by pak měl platbu zopakovat a odmítnout nabídku směny ve měně svého účtu, anebo povolit službu DCC v nastavení karty.

Mezi novinkami je i možnost přihlášení se do internetového bankovnictví pomocí QR kódu, které banka plánuje spustit během února. Tato metoda představuje bezpečný a pohodlný způsob vstupu do internetového bankovnictví, kdy klient jednoduše načte unikátní QR kód z přihlašovací stránky Internet Banky pomocí fotoaparátu svého telefonu nebo mobilní aplikace Smart Banka. Následně stačí, aby potvrdil notifikaci a je přihlášen. Vzhledem k rostoucímu počtu internetových podvodů, při nichž v 95 % případů klienti přicházejí o peníze kvůli použití potvrzovacích SMS, představuje QR login další krok k ochraně uživatelů. Rozhodnutí, zda si klienti ponechají stávající způsob přihlašování nebo zvolí QR login, je pouze na nich.

