MONETA rozšiřuje digitální kanály o přehled předplatných a blokaci plateb

MONETA spouští novou funkci blokování plateb, jejíž cílem je umožnit klientům zastavit nechtěné či podvodné platby. Jen za první čtyři měsíce letošního roku klienti nahlásili více než 300 případů, kdy si podvodní obchodníci prostřednictvím opakovaných plateb strhávali peníze z jejich účtů. Právě v těchto situacích mohou klienti využít funkci blokace, která okamžitě zastaví další platby danému obchodníkovi.
„Naším cílem je umožnit klientům okamžitě zastavit další strhávání plateb z karty v rizikových situacích. Zabrání se tak dalšímu strhávání peněz – předplatné samotné ale doporučujeme ukončit přímo u poskytovatele služby,” říká Artur Galstyan, senior manažer odpovědný za oblast karet a depozit v MONETA Money Bank.
Pokud má klient podezření na podvodného obchodníka nebo neoprávněně strhávané opakované platby, může využít funkci blokace plateb. V případě, že došlo ke zneužití jeho přihlašovacích údajů do bankovnictví nebo údajů z platební karty, doporučuje MONETA využít záchranné tlačítko dostupné v mobilním i internetovém bankovnictví. Po jeho aktivaci dojde k okamžité blokaci bankovnictví i platebních karet.
Vedle této novinky MONETA nově umožňuje klientům zobrazit přehled předplatných navázaných na platební kartu. Klienti jej najdou ve Smart Bance nebo Internet Bance, a to v sekci Karty. „Nová funkcionalita umožňuje klientům jednoduše zobrazit všechny předplatné na jednom místě, zkontrolovat budoucí platby a mít lepší přehled o tom, kdy, kolik a za jaké služby pravidelně platí,“ dodává Artur Galstyan.
Zdroj: MONETA Money Bank