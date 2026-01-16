MONETA rozšiřuje online nabídku investičních služeb

Autor:
  8:38
Praha 16. ledna 2026 (PROTEXT) - Investiční poradenství od Monety je nyní zájemcům k dispozici přímo v mobilní aplikaci Smart Banka. Díky tomu mohou získat doporučení pro jeden z pěti fondů MONETA, který si následně mohou rychle a jednoduše sjednat z pohodlí domova. K tomu banka na konci roku rozšířila své portfolio o dva nové fondy – J&T WOOD Defense, zaměřený na investice do obranného průmyslu, a Generali Fond dluhopisových příležitostí.

Investiční poradenství a vlastní MONETA fondy spustila banka loni v říjnu. „Zájem o naše fondy po prvním čtvrtletí předčil naše očekávání. I proto jsme se rozhodli rozšířit službu investičního poradenství do online prostředí a přiblížit tak investování i těm, kteří nechtějí chodit na pobočku,“ říká Jiří Fait, manažer produktového týmu zodpovědného za investice MONETA Money Bank.

Samotný investiční dotazník obsahuje celkem 25 otázek. Po jeho vyplnění a stanovení investičních cílů získá klient přímo ve Smart Bance doporučení na jeden z pěti MONETA fondů, který se nejlépe hodí k jeho investičnímu profilu. V případě zájmu si jej může ihned sjednat a začít investovat. I nadále však zůstává možnost probrat své investice s bankéřem či investičním specialistou na pobočce.

Banka má kromě pěti MONETA fondů aktuálně ve svém portfoliu ještě dalších 43 podílových fondů renomovaných investičních společností. Dva z nich spustila na konci roku 2025. Prvním je J&T WOOD Defense, jehož investiční strategie je postavena na přímých investicích do firem napříč celým obranným průmyslem. Základ tohoto portfolia tvoří velké obranné společnosti, které mají většinu svých příjmů z vládních zakázek, stabilní cash flow a dlouhodobé kontrakty s členskými státy NATO a dalšími západními vládami. „Reagujeme tak na zpětnou vazbu klientů, kteří poptávali možnosti investic do obranného průmyslu. Fond může být doplňkem portfolia pro dynamičtější klienty, kteří se nebojí většího rizika,“ komentuje tento fond Jiří Fait. Druhým z nově přidaných fondů je Generali Fond dluhopisových příležitostí, jehož cílem je dosáhnout výnosu o 2 procenta vyšší než spořicí účty na českém trhu. Tento fond doplňuje nabídku konzervativnějších produktů, které jsou určeny pro klienty s kratším investičním horizontem nebo pro ty, kteří nechtějí podstupovat příliš velké riziko.

MONETA nabízí investice do vlastních podílových fondů i dalších renomovaných investičních společností. Zájemci mohou začít investovat od 300 nebo 500 korun v závislosti na typu fondu, a to pohodlně online i na pobočce banky, kde jim s výběrem pomohou vyškolení investiční specialisté. Všechny podrobnosti se dozví na webových stránkách banky.

Zdroj: MONETA Money Bank

