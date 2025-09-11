MONETA rozšiřuje podporu podnikatelům: Nové účty a rostoucí úvěrové portfolio

Praha 11. září 2025 (PROTEXT) - Podnikatelé stále častěji využívají úvěry od Monety nejen na zajišťování provozu, ale i na dlouhodobé investice. Objem poskytnutých úvěrů Express Business meziročně vzrostl o 41 %, přičemž počet uzavřených smluv se zvýšil téměř o 20 %. Možnost online sjednání úvěrů využívají zejména mladí podnikatelé.

MONETA pomáhá podnikatelům investovat zpět do svých firem. Zatímco v uplynulých letech dominovalo provozní financování – zejména kvůli důsledkům koronaviru, konfliktu na Ukrajině a růstu cen – dnes se podnikatelé zaměřují spíše na vlastní rozvoj. „Hlavními důvody meziročního nárůstu objemu poskytnutých úvěrů jsou oživení podnikatelského prostředí po období vysoké inflace, pokles úrokových sazeb a rostoucí důvěra klientů v online sjednávání,“ říká Jan Novotný, člen představenstva zodpovědný za firemní segment MONETA Money Bank.

Nejčastějšími žadateli o úvěr Expres Business jsou podnikatelé, kteří na trhu působí pět až deset let, většinově ve stavebnictví, zemědělství, dopravě, gastronomii nebo finančním poradenství. „Zároveň ale v posledních měsících pozorujeme rostoucí zájem ze strany mladších podnikatelů a podnikatelek. Díky naší flexibilní nabídce, digitálním řešením a rychlému schvalovacímu procesu dnes dokážeme obsloužit široké spektrum klientů napříč obory, regiony i věkovými skupinami,“ komentuje vývoj Jan Novotný.

Na tento trend reaguje MONETA nejen výhodnou úrokovou sazbou od 4,5 % na podnikatelský úvěr, ale také rozšířením nabídky výhod a produktů. Od 1. září přichází s vylepšenými verzemi podnikatelských účtů:

U Konta PRO podnikání, jehož vedení je – a nadále zůstává – zdarma, se dosavadní limit sto transakcí měsíčně změnil na neomezený počet, včetně okamžitých plateb, SEPA plateb a všech tuzemských elektronických odchozích i příchozích transakcí. Zároveň v rámci vedení konta mají klienti k dispozici dvě Business karty. Pro směnu měn je možné využít online směnárnu s výhodnými kurzy i běžné podnikatelské účty v cizích měnách.

Obchodní konto Komfort si mohou klienti nově sjednat za 350 korun měsíčně. Současně se u tohoto konta o polovinu snížily poplatky za zahraniční platby. MONETA navíc navýšila počet debetních karet na tři v rámci měsíčního poplatku za vedení konta, klienti tak budou mít k dispozici dvě karty Business a jednu kartu Business Premium. „V rámci karty Business Premium mají klienti navíc v ceně cestovní pojištění, pojištění k platebním kartám a čtyři vstupy zdarma do letištních salónků za kalendářní rok,“ dodává Jan Novotný.

MONETA spustila 25. srpna pro živnostníky a podnikatele také exkluzivní nabídku výhod, dostupnou na úvodní obrazovce Smart Banky pod názvem Chytré služby a slevy. Součástí nabídky je například zvýhodnění na Fakturoid, online nástroj pro fakturaci a správu financí, který lze navíc integrovat přímo do Smart Banky. Klienti mohou také využívat slevu až 60 % na mezinárodní zásilky u DHL Express anebo ušetřit minimálně 30 % na vnitrostátní přepravu s PPL.

Pro více informací navštivte webové stránky MONETA Bank.

 

Zdroj: Moneta Money Bank

 

PROTEXT

 

