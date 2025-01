MONETA umožnuje ověření identity přes aplikaci eDoklady

Od června loňského roku pracovala MONETA na implementaci eDokladů, neboli elektronické formy občanského průkazu, do jednotlivých systémů banky. Jako jedna z prvních na trhu implementovala řešení vzdáleného přístupu do systému Digitální a informační agentury (DIA), které je jedinečné svou schopností plné integrace do bankovních systémů.

"Výhoda plné integrace spočívá v možnosti automatizovaného propisování klientských dat do uživatelských obrazovek systémů MONETA. Díky správnému využívání dat jsme zároveň schopni plnit povinnost ukládat požadované údaje u nově příchozích klientů," říká Carl Norman Vökt, Chief Risk Officer MONETA Money Bank.

Nová iniciativa souvisí se zákonnou povinností akceptace eDokladů jako nové formy identifikace klientů i neklientů při osobním setkání. Účinnost této povinnosti nastává pro banky a další soukromé subjekty od 1. ledna 2025 podle zákonného nařízení, které vychází ze zákona o právu na digitální služby.

