MONETA umožňuje založit Dlouhodobý investiční produkt plně online ve Smart Bance

Nová služba reaguje na rostoucí zájem klientů řešit své finanční zajištění na důchod pohodlně a digitálně. „Chceme klientům co nejvíce zjednodušit cestu k dlouhodobému investování. Díky možnosti založit DIP plně online ve Smart Bance mohou celý proces vyřídit odkudkoliv a bez nutnosti návštěvy pobočky,“ říká Jiří Fait, senior manažer odpovědný za investice v MONETA Money Bank. V případě, že klienti potřebují s investováním na stáří pomoci, mají stále možnost navštívit jednu z poboček, kde jim zkušení investiční specialisté pomohou.
Smart Banka umožňuje kompletní správu Dlouhodobého investičního produktu na jednom místě. Klienti si mohou vybrat vhodnou investici podle svých preferencí, nastavit pravidelné i jednorázové investice nebo je kdykoli upravit či odprodat. Prostředky z prodeje investic jsou následně úročeny na spořicím účtu DIP, aniž by došlo ke ztrátě daňového zvýhodnění produktu.
Vklady do výše 48.000 korun ročně si mohou klienti odečíst od základu daně, čímž mohou ušetřit až 7200 korun ročně. Podmínkou je sjednat si dlouhodobý investiční produkt alespoň na 10 let a zároveň do 60 let a po tuto dobu z něj nevybírat prostředky. Na dlouhodobý investiční produkt může zaměstnavatel navíc každoročně přispět až 50.000 korun.
Zdroj: MONETA Money Bank