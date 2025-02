MONETA varuje před podvodnými SMS zprávami informujícími o přeplatku či nedoplatku na dani

"Pokud porovnáme počet klientů, u nichž se podvodníkům podařilo způsobit finanční ztrátu, a těch, u nichž jsme pachatelům dokázali v jejich činu zabránit, pak bylo zachráněno téměř dvojnásobné množství klientů. Důvodem je nejen větší opatrnost ze strany klientů, ale i výsledky dodatečných bezpečnostních opatření, které banka implementovala ve snaze ochránit své klienty před riziky kybernetických platebních podvodů," komentuje situaci v loňském roce Jiří Poláček, senior manažer Risk Models & Fraud Managment MONETA Money Bank. I přesto by však měli lidé zůstat obezřetní. "Je pravděpodobné, že největší vlna podvodů teprve přijde, protože nejčastější je tento typ podvodů v období od února do května," upozorňuje Jiří Poláček.

Podvodníci zneužívají logo Finanční správy ČR a využívají povědomou a velmi věrohodnou grafiku portálu MOJE daně. Varovným signálem je často podezřelá adresa webových stránek, která je buď zcela nesmyslná, nebo obsahuje drobné překlepy, jež mají vytvořit zdání, že je adresa reálná. "Alarmující by však mělo být i samotné vyznění této zprávy. Finanční správa vyplácí přeplatky automaticky na základě žádosti podané již v rámci samotného daňového přiznání. Nikdy tedy neposílá SMS s aktivními odkazy, nežádá o citlivé osobní informace ani přístupové údaje k elektronickému bankovnictví," varuje Jiří Poláček a dodává, že by lidé nikdy neměli klikat na podezřelé odkazy, vyplňovat své přihlašovací údaje do internetového bankovnictví nebo sdělovat čísla svých karet.

Aktuální praktiky podvodníků a tipy, jak se proti nim bránit, zveřejňuje MONETA pravidelně na svém webu a sociálních sítích. Pokud má klient podezření, že se stal obětí podvodu, měl by neprodleně kontaktovat zákaznický servis banky na telefonním čísle 224 442 424. Zaměstnanci banky ihned přistoupí k blokaci účtu a pomohou klientovi celou situaci vyřešit.

