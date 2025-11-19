MONETA: Záchranný „kill button“ proti podvodům je Počinem roku 2025

Autor:
  9:53
Praha 19. listopadu 2025 (PROTEXT) - MONETA si z letošního ročníku prestižní oborové soutěže Visa Nejlepší banka odnáší dvě významná ocenění. Její záchranné tlačítko na okamžité zablokování účtů a karet v digitálním bankovnictví zvolila veřejnost Počinem roku 2025. Vedle toho MONETA bodovala také v kategorii Klientsky nejpřívětivější banka, kde obsadila druhé místo.

MONETA představila novou bezpečnostní funkci letos v červnu. Takzvaný „kill button“ umožňuje klientům jediným tlačítkem v internetovém a mobilním bankovnictví okamžitě zablokovat všechny účty i platební karty v případě podezření na jejich ohrožení. Tato inovace reaguje na manipulativní scénáře, kdy je klient podvodníky přesvědčován o tom, že je jeho účet v ohrožení – namísto odesílání peněz na „bezpečný účet“ může své prostředky sám jednoduše ochránit a účet si sám zablokovat. „V letošním roce se nám podařilo významně snížit ztráty spojené s phishingovými podvody a zejména eliminovat případy, kdy se podvodníkům dařilo v rámci tohoto typu podvodů zcela ovládnout účet oběti. Zároveň jsme implementovali novou generaci detekčních algoritmů, které upozorňují na podezřelé transakční chování – jejich schopnost detekce jsme oproti lednu tohoto roku více než zdvojnásobili,“ komentuje přijatá opatření Monety Jiří Poláček.

Ačkoliv MONETA podezřelé platby s klienty aktivně prověřuje, schopnost podvodům zcela zabránit se odvíjí také od ochoty klientů s bankou při šetření spolupracovat. „Z hlediska počtu poškozených klientů jsme za prvních devět měsíců zaznamenali pokles o 7,4 % a z hlediska počtu transakcí o téměř 19 %. Negativní trend ale stále zaznamenáváme z hlediska nárůstu klientské ztráty, což bohužel souvisí s celkovým nárůstem kybernetických podvodů napříč trhem. Ve zvyšující míře se setkáváme s případy, kdy banka podezřelé chování detekuje, ale klient neústupně popírá možnost, že by se stal obětí podvodného jednání, a trvá na provedení transakce, aby se následně ukázalo, že klient ve skutečnosti obětí platebního podvodu byl. Aby byl boj proti platebním podvodům úspěšný, musí být zlepšující se detekční schopnost banky podpořena i ochotou klientů spolupracovat,“ dodává Jiří Poláček.

Kromě úspěchu záchranného tlačítka přispělo ke skvělému výsledku v soutěži také druhé místo Monety v kategorii Klientsky nejpřívětivější banka. V této kategorii se umisťuje pravidelně, mimo jiné i díky možnosti sjednání široké škály produktů online, rozsáhlé sdílené síti více než 1 900 bankomatů, z nichž je téměř 800 vkladových, a 122 pobočkám s vyškolenými bankéři a investičními či hypotečními specialisty. V letošním roce navíc banka rozšířila svou nabídku o novou půjčku na bydlení Expres Home, vlastní MONETA fondy či věrnostní program Odměny. Zároveň i nadále nabízí nejlepší hypotéku na trhu se sazbou od 3,99 %.

Letošní ročník soutěže Visa Nejlepší banka roku, pořádaný Hospodářskými novinami, se konal již po sedmnácté. Jejím cílem je podpořit rozvoj bankovního trhu a poskytnout veřejnosti ucelený přehled o finančním trhu, včetně produktů a služeb nabízených finančními institucemi. Soutěž hodnotí dva pohledy – klientský a ekonomický. V kategorii zaměřené na klientskou přívětivost se hodnotilo, jaké jsou náklady na vedení běžného účtu, výhodnost nabízených spořicích produktů, úvěrů na bydlení či půjček, a také hustota pobočkové sítě nebo dostupnost bankomatů. Pro ekonomické hledisko jsou rozhodující finanční výsledky banky.

 

Zdroj: MONETA Money Bank

 

 

