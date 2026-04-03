MONETA získala v soutěži Finparáda titul Produktová společnost roku

MONETA zvítězila v kategorii Termínované vklady. U měsíčního termínovaného vkladu nabízí úrokovou sazbu 3,40 % pro částky od 2,5 milionu korun. U vkladů na 3, 6 a 12 měsíců jsou úrokové sazby nastaveny na 3 %, 3,1 % a 3,2 % při minimálním vkladu 15.000 korun, přičemž maximální výše vkladu není omezena.
„V Monetě se snažíme udržet sazby všech našich termínovaných vkladů na předních příčkách na trhu. Od tohoto týdne navíc nově nabízíme našim klientům také dlouhodobé termínované vklady s úrokovou sazbou 3,3 % ročně na 24 měsíců a 3,5 % ročně na 36 měsíců při vkladu od 15.000 korun,“ komentuje novinku Andrew Gerber, Chief Retail Banking Officer v MONETA Money Bank.
Klienti mohou termínované vklady zakládat a spravovat pohodlně online – včetně doplnění vkladu, částečného výběru nebo zrušení. MONETA nabízí tyto vklady jak jednorázově, tak s automatickou obnovou, a to jak pro retailové, tak komerční klienty (s výjimkou měsíčního termínovaného vkladu).
V oblasti Běžných osobních účtů s mobilní aplikací zvítězil mezi veřejností běžný účet Tom Plus. Jeho vedení, včetně běžných bankovních operací a okamžitých plateb, je zdarma, stejně jako výběry ze všech tuzemských i zahraničních bankomatů. Novinkou loňského roku je navíc program Odměny, který klientům přináší při platbách kartou přímé slevy nebo cashback u více než 200 obchodníků.
MONETA si odnesla také první místo v kategorii Půjčky i Cenu veřejnosti v této kategorii za Expres půjčku na cokoliv s úrokovou sazbou již od 4,29 % p.a. Do konce dubna navíc banka garantuje nejnižší úrok – pokud by zájemce získal u jiné banky výhodnější nabídku, MONETA ji dorovná. Půjčku je možné získat až do výše 1,5 milionu korun a sjednat ji lze online i na pobočce zdarma.
V kategorii hypoték opět obhájil zlato hypoteční úvěr na bydlení od Monety. Banka dlouhodobě nabízí nejnižší sazby na trhu jak pro nové hypotéky, tak i pro refinancování stávajících hypoték z jiných bank. Současně poskytuje jednorázovou odměnu 7 000 korun při refinancování z jiných bank a mimořádné splátky zcela zdarma po celé trvání úvěru.
„Získání prvenství v oblasti hypoték a spotřebitelských úvěrů si nesmírně vážíme, obzvlášť pak Ceny veřejnosti, kterou vnímáme jako projev důvěry našich klientů. Ta nás motivuje neustále posouvat naše produkty tak, aby byly srozumitelnější, férovější a co nejlépe odpovídaly skutečným potřebám lidí,” říká Vladimír Bulko, senior manažer odpovědný za retailové úvěry v MONETA Money Bank.
MONETA v soutěži Finparáda obsadila ještě dvě bronzové příčky, a to za MONETA stavební spoření anebo běžný podnikatelský účet Konto PRO podnikání.
Zdroj: MONETA Money Bank