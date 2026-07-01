Moondust Ventures spouští fond na podporu digitální medicíny v rámci Evropy

„Digitální transformace zdravotnictví stojí na technologiích, kvalitních datech i schopnosti měnit postupy. Chceme podpořit firmy, které tento posun urychlují,“ říká Marios Nicolettis z Moondust Ventures.
Fond vzniká ve spolupráci se společností FONS JK GROUP, která v Moondust Ventures drží 50% podíl. „Věříme v technologie se skutečným dopadem a podpora fondu je investicí do evropského zdravotnictví,“ uvádí Leoš Raibr, CEO STAPRO a FONS JK Group.
Zdroj: Moondust Ventures
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.