Moone: český platební ekosystém, který mění pravidla hry. Přímé platby z účtu na účet jako nová alternativa karetním schématům

Praha 30. října 2025 (PROTEXT) - Na letošní konferenci Cardsession 2025, pořádané Sdružením bankovních karet v pražském hotelu Ambassador, představily společnosti LEGI.ONE LTD. a ZNPay a.s. svůj společný projekt Moone – nový platební ekosystém postavený na technologii otevřeného bankovnictví.

Cílem Moone je přinést českému trhu moderní způsob, jak platit a přijímat peníze přímo z účtu na účet, bez nutnosti použití platební karty, zprostředkovatelů a vysokých poplatků. Uživateli stačí vlastnit chytrý telefon s připojením internetu a mobilní aplikací banky. Projekt v Praze představil Patrik Štipák, který v rámci prezentace poprvé odhalil celý ekosystém Moone a naznačil, kam se může trh plateb v následujících letech posunout.

Nová etapa v českých platbách

Moone reaguje na aktuální vývoj v Evropě, kde open banking a tzv. A2A payments (Account-to-Account) postupně nahrazují část tradičních karetních transakcí. Zatímco v zemích jako Polsko nebo Švédsko už A2A platby dosahují desítek procent tržního podílu, v Česku dosud chyběla komerčně životaschopná alternativa, která by dokázala zajistit jak technickou stabilitu, tak uživatelský komfort srovnatelný s karetní platbou.

Právě to má Moone změnit.

Systém je navržen tak, aby umožňoval platbu z účtu v řádu sekund: uživatel ji potvrdí přímo ve své bankovní aplikaci, bez nutnosti registrace do Moone a bez sdílení citlivých údajů s obchodníkem. Na straně obchodníka jsou peníze připsány okamžitě a s úsporou na poplatku, který se pohybuje v řádech desítek procent oproti karetním transakcím.

Ekosystém, který spojuje světy

Moone nepředstavuje pouze nový typ platby, ale celý ekosystém pro digitální obchod, který zahrnuje:

  • platební modul napojený na všechny hlavní banky působící na českém trhu,
  • CRM pro distributory s možností online onboardingu klientů,
  • API pro jednoduché napojení na pokladní systémy a terminály,
  • řešení pro e-commerce, cashless eventy a BNPL modely,
  • uživatelskou aplikaci umožňující sledovat platby, odměny a digitální účtenky.

Moone tak staví na tom, že platební infrastruktura má být otevřená, modulární a spravovatelná z jednoho místa. Jeho cílem je posílit vztahy mezi obchodníky a zákazníky – obchodníkům pomoci ke zvyšování obratů a zákazníkům přinést slevy, věrnostní výhody a další pobídky, typické v současnosti zejména pro oblast e-commerce.

Součástí prezentace Patrika Štipáka bylo rovněž představení základní produktové řady – modelů Orbit pro malé a střední podnikatele a řady Galaxy zaměřené pro velké B2B partnery, zejména z řad velkých obchodních řetězců a e-commerce platforem.

Reálná úspora a nový standard

Podle odhadů ZNPay a LEGI.ONE mohou obchodníci s A2A platbami ušetřit až 50 % nákladů na akceptaci v porovnání s běžnými kartovými poplatky. Každá platba musí být potvrzena přímo v bankovní aplikaci platícího uživatele, což eliminuje některé druhy podvodů, typických pro platební karty. Neodmyslitelnou výhodou je okamžité připsání peněz na účet obchodníka, který tak může s tržbami ihned nakládat.

Lepší open banking

Moone je také reakcí na současný stav českého open bankingu. Ten je z části limitován rozdílnou kvalitou API jednotlivých bank, což způsobuje nevyrovnané uživatelské zkušenosti a omezené možnosti pro inovace. Tým ZNPay dlouhodobě monitoruje funkčnost PSD2 rozhraní a vytváří vlastní hodnocení Miss API, které slouží jako motivace pro banky, aby své vyhrazené rozhraní (API) vylepšovaly a tím učinily zážitek při platbě přes Moone skutečně srovnatelným s platební kartou v mobilu.

Patrik Štipák ve své prezentaci mimo jiné informoval o připravovaném výkladovém stanovisku České národní banky, které vzniká na základě podnětu a důkladné právní analýzy zpracované týmem ZNPay. Toto stanovisko poskytne bankám závazný výklad a jasný návod, jak mají jejich API rozhraní vypadat a fungovat v souladu s regulací. V následujících měsících tak lze očekávat výrazné zlepšení kvality bankovních připojení, jejichž nedostatky dosud brzdily fintech společnosti v rozvoji skutečné konkurence vůči tradičním karetním schématům.

Stardust a hodnoty komunity

Aplikace Moone stojí na revoluční myšlence tzv. „předplatného naruby“. Zatímco jiné aplikace fungují z pravidelných měsíčních poplatků, které jim platí uživatelé, Moone platí svým uživatelům za to, že aplikaci aktivně používají.

Proto vzniká věrnostní program Stardust, který odměňuje uživatele za aktivitu, doporučení a podporu zapojených obchodníků. Uživatelé mohou sbírat věrnostní Stardust body, které se na konci každého měsíce mění na peníze.

Cílem Moone je dlouhodobě pomáhat společensky prospěšným projektům. Pilotním partnerem Moone je organizace Helppes – Centrum výcviku psů pro postižené, na jejíž činnost mohli přítomní na konferenci přispět a současně vyzkoušet, jaký uživatelský zážitek platba přes Moone nabízí.

Společný projekt dvou fintech společností

Za projektem stojí ZNPay a.s., česká platební instituce s licencí České národní banky pro služby AIS a PIS dle směrnice PSD2, a LEGI.ONE LTD., společnost fungující na modelu digitálních franšíz, která zajišťuje distribuci platební metody Moone mezi malé a střední podnikatele. Společně tvoří silné technologické a produktové zázemí, které má za cíl postavit z Česka lokální platební schéma s evropským přesahem.

Co bude následovat

Do konce roku 2025 Moone spouští pilotní provoz u vybraných obchodníků v Česku.Součástí bude testování uživatelského rozhraní, integrace s POS systémy a validace všech hlavních bankovních napojení. V roce 2026 plánují společnosti rozšíření na Slovensko a další trhy evropské trhy.

 

O Moone

Moone přináší nový standard v digitálních platbách – rychlý, bezpečný a férový pro všechny účastníky.Spojuje obchodníky, uživatele a technologické partnery v jediném prostoru, kde každá platba má význam. Jeho ambicí je stát se českou odpovědí na globální výzvu v oblasti plateb a základem nové digitální ekonomiky střední Evropy.

Přidejte se zde: https://mo.one

 

Zdroj: LEGI.ONE

 

 

