Strategická spolupráce propojuje právní služby kanceláře Becker & Poliakoff s poradenským, auditním a technologickým zázemím skupiny Moore Czech Republic. Partneři mají v úmyslu pro své klienty společně realizovat projekty, navzájem se podporovat například v marketingu, při účasti ve výběrových řízeních či při samotném poskytování odborných služeb. Zaměří se především na zákazníky z veřejného sektoru a energetiky.
„Energetika se rychle mění a klienti dnes hledají partnera, který vedle práva rozumí také ekonomice, daním a technologiím. Spojení s Moore Czech Republic nám umožní nabídnout jim řešení, ve kterém na sebe právní, finanční a technická stránka projektu navazují. Díky mezinárodní síti Moore navíc získáváme zázemí, se kterým můžeme klienty doprovázet i na dalších trzích střední a východní Evropy,“ říká Martin Klimpl, řídící partner advokátní kanceláře Becker & Poliakoff.
Z Česka do dalších zemí regionu
Hlavní oblastí společné nabídky bude klíčová infrastruktura a energetika, na kterou se kancelář Becker & Poliakoff významně orientuje a která také tvoří jednu z nosných aktivit skupiny Moore Czech Republic, napříč všemi divizemi. Obě strany hodlají stavět na vzájemných synergiích a na špičkových referencích a odbornících, a to nejen ve veřejném sektoru a energetice.
Do spolupráce bude zapojena i stávající divize (advokátní kancelář) Moore Legal CZ, kde jsou připravovány další akvizice s cílem vybudovat významného poskytovatele právních služeb náležejícího do první desítky v České republice. Společné aktivity by se však neměly omezovat jen na český trh.
„Začínáme v České republice, která bude pro nás logickou prioritou v následujících dvou letech, a spolupráci postupně rozšíříme do dalších zemí střední a východní Evropy. Podniky v celém regionu dnes řeší podobné otázky. Síť Moore Global má v těchto zemích své členské firmy a chceme, aby se o ně kancelář Becker & Poliakoff mohla při vstupu na nové trhy opřít,“ říká Petr Kymlička, řídící partner skupiny Moore Czech Republic.
Do spolupráce se zapojují i americké členské firmy sítě Moore
Partnerství má také transatlantický rozměr. Kancelář Becker & Poliakoff působí pod značkou americké advokátní kanceláře Becker & Poliakoff z Floridy. Jednání proto souběžně probíhají i ve Spojených státech, kde se zástupci advokátní kanceláře setkávají s kolegy z amerických členských firem sítě Moore.
„Spolupráce nekončí na hranicích regionu. Souběžně ji projednáváme i ve Spojených státech s našimi americkými sesterskými firmami ze sítě Moore Global. Společnostem z regionu, které míří na americký trh, tak nabídneme podporu na obou stranách Atlantiku,“ doplňuje Petr Kymlička.
Advokátní kancelář si zachová nezávislost i značku
Spolupráce plně respektuje nezávislost advokátní kanceláře. Moore Czech Republic do kanceláře Becker & Poliakoff kapitálově nevstupuje a kancelář bude dál vystupovat pod svou zavedenou a respektovanou značkou. Záměrem partnerů je, aby se Becker & Poliakoff na základě dohody s Moore Global stala takzvanou approved entity. Mohla by tak využívat provozní podporu a strategický marketing skupiny Moore Czech Republic. Formální kroky chtějí partneři dokončit ještě v listopadu.
Zdroj: Moore Czech Republic
PROTEXT
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/60262.