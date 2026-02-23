MORA, český příběh, který začal u železa a pokračuje v moderních kuchyních

Praha 23. února 2026 (PROTEXT) - Když dnes někdo řekne MORA, většina lidí si představí sporák. Jen málokdo si ale uvědomí, že příběh této značky začal už v roce 1825 u vysoké pece v Mariánském Údolí u Olomouce. Z původní železárny se během dvou století vyvinula značka, která se stala součástí milionů domácností a ovlivnila způsob, jakým se v českých rodinách vaří, topí i žije.

Právě historii i současnost značky představila loňská výstava MORA v Technickém muzeu v Brně. Cesta dějinami napříč dvěma stoletími nabídla unikátní pohled na vývoj firmy od průmyslových začátků až po dnešní moderní spotřebiče.

Od železárny k domácím spotřebičům

Podnik vznikl jako železárna, která využívala bohatých ložisek rudy v regionu. V průběhu 19. století se dostal pod vliv významných podnikatelských rodin a postupně se proměnil v moderní průmyslový závod. V roce 1870 vznikla akciová společnost MORAVIA, z jejíhož názvu se později vyvinula dnes známá značka MORA.

Zajímavostí z tohoto období je například hlubočská hřebíkárna, která vyráběla až 1700 druhů hřebíků a své produkty vyvážela do mnoha zemí světa. Firma tehdy patřila k technologické špičce a vydávala rozsáhlé ilustrované katalogy, které dnes působí jako designový archiv průmyslové historie.

Kamna Meteor jako fenomén své doby

Zásadní zlom přišel na začátku 20. století. V roce 1902 uvedla firma na trh stáložárná kamna Meteor, která se stala doslova hitem. Prodalo se jich více než milion kusů a v mnoha domácnostech představovala nejen zdroj tepla, ale i symbol moderního životního stylu.

Postupně přibyly kuchyňské strojky, mlýnky na maso, strouhanku či mák, a značka se začala pevně usazovat v kuchyních běžných rodin. Skutečnou revoluci však přinesl plyn.

Plyn mění způsob vaření

Od roku 1919 začala firma vyrábět plynové spotřebiče. Plynové sporáky a vařiče postupně nahrazovaly tradiční způsoby vaření a přinášely větší komfort i efektivitu. Právě tehdy se začala více používat zkratka MORA, která vznikla z původního názvu MORAVIA.

Značka se stala natolik silnou, že se slovo mora v některých rodinách používalo jako obecné označení sporáku. Podobně jako se říká lux nebo remoska, stala se mora součástí běžného jazyka.

Ikony poválečných domácností

Po druhé světové válce byla firma znárodněna, přesto však pokračovala ve vývoji nových výrobků. Vznikl například průtokový ohřívač PO 35, který se vyráběl až do sedmdesátých let, absorpční chladnička Maneta nebo plynová pračka Moretta, která byla ve své době technologickou zajímavostí.

V sedmdesátých letech přišly první kombinované sporáky, které spojovaly plynovou varnou desku s elektrickou troubou. Ty se staly standardem českých kuchyní na další desetiletí.

Tradice, která pokračuje

Značka loni oslavila 200 let od svého založení. Výroba sporáků přitom stále probíhá v Mariánském Údolí, kde celý příběh začal. Dnes MORA nabízí kompletní portfolio vestavných i volně stojících spotřebičů do kuchyně a domácnosti. Vedle sporáků vyrábí varné desky, trouby, digestoře, myčky nádobí, mikrovlnné trouby či chladničky.

Na českém trhu patří MORA mezi zavedené značky a reaguje na současné trendy, mezi které patří úspornost, moderní design i nové technologie vaření. Z původní železárny se tak během dvou století stala firma, která výrazně ovlivnila podobu českých kuchyní a jejíž výrobky jsou jejich přirozenou součástí dodnes.

O značce Mora

Značka MORA je již od roku 1825 pevnou součástí českých domácností a po generace provází každodenní život v kuchyni. Na své bohaté historii staví i dnes, kdy tradiční hodnoty přirozeně propojuje s moderními technologiemi, kvalitou a designem. Jako součást mezinárodní skupiny Hisense, působící ve více než 160 zemích světa, tak může dále rozvíjet svou nabídku a přinášet řešení, která odpovídají potřebám současného bydlení.

