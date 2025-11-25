MORA představuje nové mikrovlnné trouby: Stylové a praktické modely pro každou domácnost

MORA rozšiřuje svou nabídku o tři nové mikrovlnné trouby, které jsou navrženy tak, aby oslovily široké spektrum domácností. Všechny modely se vyznačují kvalitním zpracováním, jednoduchostí v ovládání a elegantním vzhledem, který se hodí do každé kuchyně. Jednotlivé varianty mikrovlnných trub se liší velikostí a nabízejí různé funkce, tudíž si mezi nimi snadno vyberete ideální model do vlastní kuchyně.
MORA MT 122: Jednoduchost, spolehlivost a tři barevné varianty
Nejjednodušším a cenově nejdostupnějším modelem je MORA MT 122, která je k dostání ve 3 barevných provedeních: ve stříbrném, bílém a černém. Jedná se o volně stojící mikrovlnnou troubu s klasickým mechanickým ovládáním, které oceníte zejména tehdy, pokud od mikrovlnky očekáváte naprostou jednoduchost. Mikrovlnka nabízí 20litrový objem, 5 úrovní výkonu, časovač na 35 minut a také funkci rozmrazování. Díky otočnému talíři o průměru 24,5 cm i velmi snadnému ovládání se hodí do běžných domácností, menších kuchyní nebo například na chalupu.
MORA MT 323: Elektronické ovládání a automatické vaření
Jestli vás potěší více funkcí i automatické programy, vsaďte na mikrovlnnou troubu MORA MT 323 v černé nebo bílé barvě. Stejně jako předchozí základní model nabízí i tato trouba prostor o objemu 20 litrů, ale díky elektronickému ovládání má v nabídce i 8 přednastavených programů, které vám podstatně usnadní každodenní přípravu jídel. Díky programům si trouba hravě poradí s přípravou vašich oblíbených těstovin, pizzy, popcornu a mnohých dalších pochoutek. Stačí vybrat druh jídla a jeho hmotnost, o zbytek se už pak trouba postará sama. Mimochodem: i tato mikrovlnná trouba má 5 úrovní výkonu, funkci rozmrazování, časovač nastavitelný až na 60 minut a k tomu přehledný displej.
MORA MT 423: Nejprostornější varianta pro celou rodinu
Nejvyšším modelem v nové řadě je MORA MT 423, která nabízí stejnou výbavu jako předchozí model, ale liší se objemem rozšířeným na 23 litrů. Pokud tedy potřebujete prostornější mikrovlnku pro velkou rodinu nebo v ní zkrátka rádi ohříváte větší nádoby a talíře, tento model je přesně pro vás. Mikrovlnka má i větší otočný talíř o průměru 28,5 cm a je dostupná ve třech barvách – stříbrné, černé nebo bílé. Kromě tradičních funkcí, k jakým patří rozmrazování nebo 5 stupňů výkonu, troubě opět nechybí 8 automatických programů, které vám umožní rychlejší a snazší přípravu vašich oblíbených jídel.
Praktické i stylové mikrovlnky do každé kuchyně
Nová řada mikrovlnných trub MORA vám zkrátka poskytne širokou škálu možností – od jednoduchého modelu s mechanickým ovládáním až po komfortní varianty s elektronickým řízením a automatickým vařením. Všechny modely ale mají jedno společné: kvalitní provedení, přehledné ovládání a dostupnost ve vícero barvách, díky čemuž si snadno najdou místo v nejrůznějších stylech kuchyní.
MORA PLNÁ ŽIVOTA
MORA je součástí vašich kuchyní už neuvěřitelných dvě stě let. A právě pro letošní jubilejní rok plný oslav si pro vás připravila řadu lokálních i celonárodních promo akcí – soutěže, speciální nabídky i drobné dárky. Jejich cílem je posílit vztah se svými zákazníky, zdůraznit tradici české značky, stejně jako její smysl pro inovace, a v neposlední řadě lidem nabídnout skutečně výhodné podmínky pro nákup domácích spotřebičů.
zdroj: mora.cz