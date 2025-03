Moravská firma Flexipal zpracovává plastový výmět do hybridních palet

7:43

Praha 24. března 2025 (PROTEXT) - V Česku se vyprodukuje 200 tisíc tun výmětu ročně. Jde o nejméně hodnotný plastový odpad, který dosud neměl využití a putoval do spaloven. To se nyní mění s hybridními paletami, které jsou kombinací dřeva a plastových bloků. Společnost Flexipal do nich plánuje v prvním roce zpracovat 5000 tun výmětu, což je 250 kamionů plně naložených plastovým odpadem – tedy polovina toho, co Brňané vyhodí do žlutých kontejnerů za rok.