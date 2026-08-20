Moravskoslezský kraj se pustil do opravy desetikilometrového úseku mezi Vrbnem a Světlou horou

Radek Podstawka (ANO), náměstek hejtmana MSK: „Na silnici II/452 mezi Karlovicemi a Světlou Horou pokračují práce podle plánu. Opravujeme teď propustky a připravujeme celou silnici na recyklaci, abychom potom mohli plynule položit povrch.“
Oprava silnice je rozdělena do několika etap. S tím souvisí i režim průjezdnosti jednotlivých úseků. Motoristé by proto měli věnovat zvýšenou pozornost dopravnímu značení a pokynům pracovníků. Největší komplikace se očekávají při frézování a následné pokládce nového asfaltového povrchu.
Radek Podstawka (ANO), náměstek hejtmana MSK: „Jedná se o poměrně dlouhý úsek. Samozřejmě tam probíhá příprava, recyklace, budou opravena svodidla, opravujeme propustky. Oprava bude celkem náročná. Samozřejmě autobusy a IZS můžou projíždět, ale ostatní vozidla musí po objízdné trase. Je to celkem dost dlouhý úsek, takže oprava ještě chvilku potrvá.“
Zdroj: POLAR televize Ostrava