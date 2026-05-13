MoroSystems loni dosáhli tržeb přes 400 milionů korun. Pomáhá jim nástup AI éry

Klíčem je modernizace zastaralých IT řešení, která nelze dál rozvíjet
Růst společnosti táhla především spolupráce s lídry oborů, kteří i přes přetrvávající nejistoty spojené s válkou na Ukrajině či globální i lokální politikou nadále investují do digitalizace svých klíčových systémů. Firmy vstupují do další vlny digitalizace – nahrazují deset let stará řešení moderními platformami, které umožňují rychlejší zavádění inovací spojených s umělou inteligencí a pružnější reakci na čím dál rychlejší změny.
„Rok 2025 ukázal, že lídři trhu vnímají digitalizaci jako klíčovou konkurenční výhodu. Pokud má firma deset či 15 let starý software žádná pokročilejší data jí sbírat neumožní a už vůbec nemůže myslet na to, že by s informacemi nějak pokročileji pracovala. O integraci s AI ani nemluvě. Lídři trhu investují do rozvoje a budoucnosti,“ říká Tomáš Páral, CEO MoroSystems a dodává: “Kladu si otázku, jak a kdy na tuto situaci budou reagovat ostatní společnosti. Doba se zrychluje a IT na to musí umět reagovat.”
Vedle silné poptávky na straně klientů přispěla k pozitivním hospodářským výsledkům společnosti také její vysoká interní efektivita. MoroSystems dlouhodobě staví na štíhlé organizační struktuře, důrazu na kvalitu dodávky a efektivním fungování týmů, což se pozitivně promítá do ziskovosti i dlouhodobé stability firmy.
Cesta k inovacím? Méně strategických priorit a maximalizace energie
„Ve firmách dnes vidíme výrazné plýtvání – příliš mnoho projektů, neustále se měnící priority a přetížené lidi. Výsledkem jsou minimální reálné dopady a vyhořelé týmy. Tento problém je navíc akcelerovaný tlakem na rychlost dodávek a neustálé inovace. Klíčem je naučit se rozhodovat o prioritách. A s tím dnes firmám také pomáháme,“ říká Radek Petr z MoroSystems Orchestra, specializované divize firmy, která se zaměřuje na zvyšování efektivity týmů a firemních procesů prostřednictvím Atlassian nástrojů a konzultačních služeb.
„Rok 2025 byl ve znamení velmi silné poptávky po našich službách. Nejčastěji řešenými tématy byly IT service management, řízení projektů a portfolio management. Zároveň jsme viděli výrazný posun v tom, že zákazníci začali systematicky rozšiřovat využití Atlassian nástrojů i do oblastí mimo IT – například do HR, facility managementu, financí nebo interních služeb,“ hodnotí uplynulý rok Petr Marcin, obchodní ředitel MoroSystems Orchestra, mezi jejíž klienty patří například T-Mobile, PPF Banka, Allwyn, Notino, Pluxee nebo Angry Beards.
MoroSystems je brněnská technologicko-konzultační společnost, která pomáhá předním českým i světovým firmám digitalizovat složité procesy a zavádět technologické inovace. Pro své zákazníky konzultuje, navrhuje a vyvíjí digitální produkty, platební řešení, věrnostní programy nebo bankovní, finanční či monitorovací aplikace. K dosažení maximálního přínosu si firma zakládá na vývoji na míru s přidanou hodnotou. Principy takového vývoje popisuje ve vlastní iniciativě No Paskvil Agile. Tou chce změnit způsob, jakým na trhu softwarového vývoje funguje spolupráce mezi dodavateli a klienty. Pod značkou MoroSystems Orchestra provází firmy změnou přístupu, způsobů práce a implementací nástrojů Atlassian. Disponuje nejvyšším počtem certifikovaných Atlassian expertů v Česku a na Slovensku a více než 12 let drží certifikaci Platinum Atlassian partner. Mezi její klienty patří CYRRUS, Benefit Plus, UNIQA, Global Payments či internetový gigant ebay.
Zdroj: MoroSystems