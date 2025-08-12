Most mezi Boršovem nad Vltavou a Včelnou je uzavřen, omezení potrvá do prosince

Jan Zeman (NESTR.), starosta Boršova nad Vltavou: "Ten pilíř vlastně byl udělán špatně, protože se zdvihala komunikace cca o metr a ta izolace vlastně nepočítala s tím, že voda nepoteče jenom po komunikaci nové, ale že poteče i pod zemí, jakoby po té staré komunikaci tam narážela do toho pilíře a ten pilíř to postupně vlastně vymlelo beton, odhalovala se armatura, takže na té straně směrem ke Včelné."
Jak řidiči, tak i místní obyvatelé, musí po dobu rekonstrukce počítat s dopravním omezením kvůli úplné uzavírce mostu. A změna se nevyhnula ani autobusu městské hromadné dopravy.
Jan Zeman (NESTR.), starosta Boršova nad Vltavou: "Začneme pěšáky a cyklisty, tak samozřejmě pro ně je to obtížné, protože lávku tady nešlo udělat z jednoho prostého důvodu, protože opěráky, které by byly na E55, tak by znemožňovaly zase práci na mostu prostě a jednoduše. Musíme to do toho prosince vydržet. Co se týče aut, tak tzv. Honskondlovka, které se říká, tak ta bude jednosměrná a auta z města sem budou jezdit po E55. A co se týče do města, tak budeme jezdit jednosměrně, po té Honskondlovce."
Silničáři začali s opravou mostu 16. června a skončit by měli v prosinci tohoto roku.
Jan Jedlička, stavbyvedoucí: "Předtím vlastně než jsme začali ty bourací práce, tak se ještě musela udělat přeložka vodovodu, která vlastně byla ukotvená na konzolách, na římse a teďka je vlastně nová přeložka v podvrtu pod vozovkou. Máme odfrézováno a v následujících dnech vlastně budeme bourat, začne se odbourávat, předpolí, bourat křídla závěrné zídky, opěry, jak bude opěra částečně odbourána, tak vlastně se podepře zvedne most v uvozovkách a dobourá se vlastně opěra, následně se zbuduje nová opěra, vybetonuje se nová opěra na nová ložiska a most se osadí na nová ložiska."
Celkové náklady na rekonstrukci se pohybují kolem 40 milionů korun. Ty zaplatí investor, kterým je Jihočeský kraj.
Zdroj: POLAR televize Ostrava