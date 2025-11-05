Most na silnici I/54 ve Slavkově je v rekonstrukci, provoz je řízen semafory

David Fiala, ředitel ŘSD Brno: „Na silnici I/54 opravuje most. Dochází tam k opravě závěrných zídek, izolací a výměně mostních závěrů. Je to za nás taková běžnější údržba než je nějaká generální oprava. Měníme tam i povrchy.“
Omezení se dotkla také chodců, pravá strana mostu ve směru z centra města je pro ně uzavřena. Proto byly zřízeny provizorní chodníky.
David Fiala, ředitel ŘSD Brno: „Ta stavba začala v září a byla koordinována se stavbou I/50 Křižanovice, kdy jsme chtěli začít významně dříve. Stavba skončí 26. listopadu letošního roku.“
Práce probíhají ve dvou etapách. Most tak silničáři opraví po polovinách.
Zdroj: POLAR televize Ostrava