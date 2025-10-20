Most na ulici Sokolova v Brně prochází rekonstrukcí

Jiří Crha (ODS), náměstek hejtmana Jihomoravského kraje: „Opravujeme povrch mostu a také mostní závěry. Provoz je tažen v režimu 1+1. Uzavírka tam nebude a budeme pracovat za plného provozu.“
Silničáři se do oprav pustili na konci září. V místě je aktuálně zrušený ostrůvek a uzavřený přechod pro chodce. Ti mohou využít přechodu na druhé straně mostu.
Jiří Crha (ODS), náměstek hejtmana Jihomoravského kraje: „V současné době je tam vyfrézovaná polovina a začíná se dělat na těch mostních závěrech a opravuje se jak konstrukce, tak povrch. Tato akce by měla být dokončena v polovině prosince letošního roku.“
Oprava mostu vyjde na zhruba 4,3 milionu korun.
Zdroj: POLAR televize Ostrava