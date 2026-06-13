Most přes Botič se opravuje, řidiče to zdrží i půl hodiny

Barbora Lišková, tisková mluvčí TSK hl. m. Prahy: „Jedná se o kompletní opravu mostu B031, která je přes Botič v ulici K Horkám. Máme celou stavbu rozdělenou na dvě etapy. První nám běží od 18. 5. a budeme tam pracovat až do 17. 7. Dochází tam k uzavírce mostu v jízdním pruhu ve směru jízdy ke Švehlově ulici.“
Ve druhé etapě od 18. 7. do 21. 9. tam dojde k uzavření mostu v jízdním pruhu ve směru jízdy od Chodova.
Barbora Lišková, tisková mluvčí TSK hl. m. Prahy: „Zde je dopravní omezení upraveno tak, aby byla doprava vedena vždy jedním jízdním pruhem pro oba směry. Provoz je řízen světelným signalizačním zařízením. Přistupujeme k rekonstrukci po částech, abychom nemuseli celý mostek uzavírat.“
Po dobu opravy budou dočasně přemístěny i zastávky autobusů MHD. Jde o zastávky U Hostivařského náměstí, které jsou přesunuty o několik metrů od stávajících zastávek. Chodci mají vyznačenou trasu pro obcházení pracovního místa speciálním koridorem.
Barbora Lišková, tisková mluvčí TSK hl. m. Prahy: „Rozsah prací počítá s opravou mostu, kde pracujeme po částech a sanujeme jak celou nosnou konstrukci, tak i spodní stavbu. Budeme měnit i vozovkové souvrství a opravovat zádržní systém.“
Objízdná trasa vyznačena není, protože je zachován obousměrný kyvadlový provoz.
V dopravní špičce se v místě mohou kolony pohybovat až do třiceti minut. Pokud jde o zpoždění, počítejte tedy se střední mírou komplikace od 10 do 30 minut. Mimo dopravní špičku je tam ale provoz relativně plynulý. S kompletním dokončením se počítá do 21. září.
Zdroj: POLAR televize Ostrava