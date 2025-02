Most přes řeku Ohři na dálnici D6 nedaleko Sokolova je místem, kde by jste měli raději ubrat plyn

Richard Topinka, znalec v oboru silniční doprava: "Je tam mostní konstrukce, která je za snížené viditelnosti problematická, je problematická v době podzimu, jara, zimy. V zimě hlavně, to znamená, že řidiči potřebují vidět to, že na tom mostě se musí chovat úplně jiným způsobem, než na normální silnici a pokud ten most můžeme předvídat, že může promrznout, tak nemůžeme tu maximální rychlost využívat."

Poměrně rovný úsek dálnice svádí řidiče šlápnout na plyn a málokdo si uvědomí hrozící nebezpečí.

Richard Topinka, znalec v oboru silniční doprava: "Ty nehody tam jsou čím dál tím častěji, to znamená řidiči striktně nedodržují povolenou rychlost, a zneužívají toho, že prakticky tou rychlostí ohrožují ostatní účastníky silničního provozu. Ten řidič by měl přizpůsobit rychlost povaze té vozovky a teoreticky, když to bude nutné, tak tam jet, přeženu, krokem."

Vysoká rychlost v těchto místech je skoro vždy příčinou všech dopravních nehod.

Richard Topinka, znalec v oboru silniční doprava: "V tomhle místě by bylo vhodné snížit doporučenou, nebo povolenou rychlost na nějakých 70 kilometrů v hodině nebo méně."

Zdroj: POLAR televize Ostrava