Most přes železniční trať na Lesné je v rekonstrukci, řidiči si zajedou

Filip Poňuchálek, tiskový mluvčí magistrátu města Brna: „Na ulici Merhautova pokračují práce na rekonstrukci mostu, který se zde nachází. Momentálně došlo k uzavření jak pro individuální dopravu, tak pro městskou dopravu. Přes ten most se nyní dostanou pouze chodci, jakmile ale bude dokončena lávka, tak budou chodit po ní. Práce začaly už v létě minulého roku, kdy bylo nutné provést přeložky inženýrských sítí a provést základy pro lávku pro pěší. Nyní jsme dospěli do té fáze, že se most uzavřel a začne jeho demolice a rekonstrukce.“

Uzavřený úsek je dlouhý zhruba přes 120m. Pro pěší byla zřízena provizorní lávka. Dopravní omezení se dotkla také hromadné dopravy, autobusové linky č. 44, 46, 72 a 84 momentálně jezdí přes třídu Generála Píky.

Filip Poňuchálek, tiskový mluvčí magistrátu města Brna: „Řidiči by si měli dávat pozor, protože je to jedna z hlavních spojnic mezi centrem města a sídlištěm na Lesné. Ty objízdné trasy jsou stanoveny po Okružní, třídě Generála Píky a případně Porgesovu. Vše je vyznačené a radíme řidičům, aby dbali dopravního značení. K této investici jsme přistoupili především k tomu, že most byl v havarijním stavu, kdybychom chtěli rozvíjet hromadnou dopravu směrem na Lesnou, tak bylo třeba jeho zkapacitnění.“

Náklady stavby jsou kolem 25 milionů korun. Řidiči budou moci stavbu opět využívat na konci června letošního roku, to by měla stavba skončit.