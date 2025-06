Most u Halámek na Jindřichohradecku bude do konce září průjezdný jen kyvadlově

Vladimír Hrušková, ředitelka ŘSD pro Jihočeský kraj: "Most je starý téměř 200 let. Jako ta původní klenba k tomu byly vlastně dobetonovaný, vlastně ty, na to rozšíření delší části. Most byl ve špatném stavu a musí být opraven a vzhledem k té nastavované konstrukci bude celý zdemolován a bude postaven nový most."

Rekonstrukce čtyři metry dlouhého mostu, který pochází už z roku 1850, potrvá až do poloviny září.

Vladimír Hrušková, ředitelka ŘSD pro Jihočeský kraj: "Nejdříve se musí ubourat část toho starého mostu, pak se vybuduje tzv. bypass, na který se převede doprava a pak se dobourá celý most a pak se samozřejmě na pilotách bude stavět nový most."

Po celou dobu oprav bude doprava v místě zachována, řidiči ale musí počítat s menším zdržením.

Vladimír Hrušková, ředitelka ŘSD pro Jihočeský kraj: "Tam bude dopravní omezení, ale neznamená to, že tam bude úplná uzavírka, bude se tam jezdit kyvadlově."

Dopravu tady budou dočasně řídit světelné semafory. V úvodní fázi rekonstrukce budou vozidla jezdit po zbývající části vozovky po vybudování provizorního mostu se veškerý provoz přesune právě na něj a bude pokračovat kyvadlový režim. Celkové náklady na opravu mostu se vyšplhají na více než 17 milionů korun.

