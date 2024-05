Most u Lokte na Karlovarsku šel k zemi, na místě je jednosměrný provoz

Jiří Šlachta, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje: „2. dubna byla zahájena rekonstrukce mostu Nové Sedlo Loket s tím, že 6. a 7. v noci byla provedena kompletní demolice celého mostu. To byla jediná uzavírka v rámci D6. Nyní tam probíhá jednosměrný provoz. Tak to bude až do konce celé realizace.“

Jiří Baloun, ŘSD Karlovarského kraje: „Ano, tak tam si o to požádala Krajská správa a údržba silnic, která na to byla uzavírková komise a povolili jsme částečnou uzavírku s tím, že provoz je tam teď omezen a bude tam několik etap, kdy se bude to omezení různě měnit.“

Jiří Šlachta, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje: „Nyní probíhá vrtání pilotů do hloubky 25 metrů tento týden. Příští týden bude vrtání pilotů na druhé straně, následuje středový pilíř.“

Jiří Šlachta, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje: „Ukončení je pořád plánováno v říjnu letošního roku, kdy bude zahájen zkušební provoz. Realizace běží dle harmonogramu.“

Most byl postaven v roce 1972 ještě před tím, než tady vznikla dálnice. Z hlediska materiálů a bezpečnosti už nevyhovoval. Stavba nového vyjde na 55 milionů korun.

Zdroj: POLAR televize Ostrava