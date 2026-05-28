Most v Černíči čeká demolice, řidiči neprojedou

Tomáš Mátl, technicko správní náměstek KSÚSV: „Je to rekonstrukce jednoho z mostů, kterých máme renovovat celkem 20. Most je ve stavu šest a už nám tedy chybí jeden stav do stavu sedm."
Jedná se o jeden z téměř dvaceti mostů, které budou letos silničáři na Vysočině opravovat. Objízdná trasa pro tento konkrétní bude dlouhá necelých pět kilometrů.
Tomáš Mátl, technicko správní náměstek KSÚSV: „Začínáme takto pozdě kvůli požadavkům jednotného enviromentálního stanoviska, kvůli kterým nemůžeme do koryta zasahovat kvůli různým živočichům v jarním období. Objížďka bude vedena přes Slaviboř a Myslůvku.“
Stavební práce zahrnující demolici stávajícího mostu a výstavbu nového přemostění potrvají přibližně tři měsíce. Po tu dobu budou muset řidiči v okolí Černíče počítat s dopravními omezeními a změnami v organizaci dopravy. Hotovo by tedy mělo být na konci letních prázdnin letošního roku.
Zdroj: POLAR televize Ostrava
