Most v Čížově je neprůjezdný, platí objízdné trasy

Tomáš Mátl, technicko správní náměstek KSÚSV: „Zadali jsme opravu tří průtahů, a to Rančířova, Čížova a Cerekvičky. V Čížově jsme zjistili, že most je v tak špatném stavu, že je třeba postavit zcela nový. Ten hlavní důvod je špatný stav úložných prahů, které se po tryskání defakto odtryskaly. Proto jsme se rozhodli, že ten most vystavíme znovu.“
Objízdná trasa je vedena ze dvou směrů. Osobní automobily mohou jezdit přes Rančířov. Nákladní doprava pak musí jezdit přes Cerekvičku a Rosice.
Tomáš Mátl, technicko správní náměstek KSÚSV: „Právě protože jsou to opravy tří průtahů, tak se to muselo dělat postupně a etapizovaně. Čížov jsme začali dělat na začátku prázdnin a v červenci jsme zjistili, že ten most musíme udělat celý znovu.“
Dopravní omezení by mělo pravděpodobně skončit v druhém prosincovém týdnu. Pokud to však počasí dovolí, práce skončí dříve.
