Most v Děčíně prochází nutnou opravou

11:03

Děčín 3. června 2025 (PROTEXT) - Začátkem května byl po zjištění závažné závady zcela uzavřen Tyršův most v Děčíně. Veškerá doprava byla tak vedena přes Nový Most. Po provizorním podepření byl most po necelých dvou týdnech opět zprovozněn pro cyklisty, pěší, hromadnou dopravu a složky IZS. Současně se otevřel i pojezd po mostem.