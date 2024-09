Most v Komořanech se opravuje, hotovo by mělo být v říjnu, dopravu řídí semafor

Richard Topinka, znalec v oboru silniční dopravy: "V tomhle místě je třeba ten most opravovat danou technologií, to znamená, tam bude úprava povrchu a úprava spodní vrstvy povrchu, takže tam bude v tomhle místě opakovaně kyvadlová doprava. Ta kyvadlová doprava znamená velkou obezřetnost těch řidičů, to znamená, nevymáhání přednosti v jízdě. Domáhání se prakticky na poslední chvíli projet křižovatku na zelenou, to je špatně, to znamená v tomhle místě bude světelná signalizace, kde je jasně dáno, kdy skočí oranžová nebo červená, to znamená dodržovat předpisy. A varianta B dodržovat rychlost, to znamená v tomhle místě. Ta komunikace je nějakým nouzovým způsobem opatřená a je třeba dbát zvýšené opatrnosti. To znamená jet tam opatrně a pomalu."

Problémem by mohlo být opakované vytěžování jedné strany komunikace, a to z důvodu únavy materiálu.

Richard Topinka, znalec v oboru silniční dopravy: "Tam zejména nákladní doprava nebo těžší doprava bude dělat problém v tom daném místě, protože tam bude nový povrch, který má nějakou technologickou lhůtu zrání, a to znamená, bude třeba hned okamžitě po tom povrchu jezdit. Není to úplně optimální! Jo, nicméně jiná situace není, to znamená apeluji na účastníky silničního provozu, aby jezdili velmi pomalu a aby dbali na pokyny světelné signalizace, to znamená nejezdili na poslední chvíli a nezvyšovali rychlost, aby ještě ve finále projeli přes 2 strany. Ti řidiči už můžou mít zelenou, můžou se tam souběžně potkat, to znamená, v tomhle místě není kde se vyhnout."

Zdroj: POLAR televize Ostrava