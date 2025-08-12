Most ve Stráži nad Ohří prochází kompletní rekonstrukcí – provoz zůstává zachován

Karlovy Vary 12. srpna 2025 (PROTEXT) - Most ve Stráži nad Ohří slouží řidičům desítky let. Podle odborníků už ale nebyl v dobrém technickém stavu a musí projít důkladnou rekonstrukcí.

Jiří Baloun, ŘSD Karlovarského kraje: “Ve Stráži probíhá k rekonstrukce mostu, dochází ke kompletní rekonstrukci mostu, bohužel, most už byl ve stavebním stavu 6, což už těsně před havarijním stavem, takže ta příprava směřovala k tomu, aby na poslední chvíli došlo k té rekonstrukci.“

Práce probíhají přímo za provozu, bez nutnosti objížďky. Doprava je vedena kyvadlově.

Michal Hebeda, expert v oblasti silniční dopravy: “Na silnici první třídy číslo 13 u obce Stráž probíhá oprava mostu, situace je zde taková, že je tu kyvadlový provoz, případně bude řízen pracovníky stavby, je třeba poslouchat jejich pokyny, můžou mít novou pomůcku, která byla v zákoně zavedená v předloňském roce, je to takové lízátko v barvě červené a zelené a tím řídí provoz.“

Je proto potřeba, aby řidiči při průjezdu místem byli obezřetní.

Michal Hebeda, expert v oblasti silniční dopravy: “Určitě dbát zvýšené opatrnosti při dojíždění do případné kolony, věnovat se provozu a včas zpomalovat při použití výstražného znamení, tzn. Zapnout všechny čtyři blinkry, když už dobržďujeme do té kolony, abychom za námi upozornili, že budeme zpomalovat.“

Stavba vyjde téměř na 15 miliónu korun bez DPH a je o to komplikovanější, že se nachází u důležité křižovatky s přístupem k areálu Mattoni, což si vyžaduje přesnou koordinaci prací.

Jiří Baloun, ŘSD Karlovarského kraje: “Komplikovaný je to proto, že to je u křižovatky kde musíme zároveň respektovat využití vedlejší cest, která vede k areálu Mattoni, takže spíš tam docházelo k problémům co se týká postupu a přípravě prací u toho mostu.“

Díky stavební lávce zůstává přístupný i přechod přes Pekelský potok. Přesunout se musely také blízké autobusové zastávky – o 150 metrů směrem k obecnímu úřadu. Ředitelství silnic a dálnic i zhotovitel ze společnosti Silnice Group věří, že se práce podaří dokončit podle plánu – tedy do listopadu.

Zdroj: POLAR televize Ostrava

V úzkých uličkách historické části Starého Města jezdí už přes jeden rok Mercedes-Benz Erduman Sprinter CDI519 ev.č. #1907 "Ljuba" a letos od června také ev.č. #1911 "Bruno a Barnabáš". Do budoucna...

