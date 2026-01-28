Mosty se před námrazou ošetří solankou samy, ŘSD používá automatický postřik

Autor:
  11:14
Český Těšín 28. ledna 2026 (PROTEXT) - Velké nebezpečí představuje pro řidiče námraza či ledovka, která pokryje vozovku. Ještě dříve, než silnice ošetří posypové vozy, dokáže některá místa před zledovatěním ochránit automatický postřik. Ten je v České republice nyní aktivní na 12 místech. Jedná se o mosty, protože ty jsou vlivem podchlazené konstrukce na vznik námrazy nejnáchylnější.

Lukáš Robenek, Rocon meteo, projektový manažer: „Aktuálně se nacházíme na mostě silnice I/48 v Českém Těšíně, který je vybaven systémem automatického postřiku solankou. To znamená, že u paty mostu stojí meteorologická stanice, která nepřetržitě monitoruje data – jak z vozovky, tak teplotu vzduchu, srážky a další veličiny. Na základě naměřených hodnot a údajů ze sond je schopna automaticky spustit systém postřiku, který následně rozprašuje na vozovku chloridy sodné, tedy roztok solanky v koncentraci zhruba 22 až 24 procent. Podle aktuálních podmínek je pak most tímto postřikem ošetřen.“ 

 

Pavel Stonavský, mostní technik ŘSD: „V současné době máme v Moravskoslezském kraji tento systém automatického postřiku instalovaný na silnici D48. Systém výrazně zvyšuje bezpečnost silničního provozu. V rámci celé České republiky je v tuto chvíli instalováno dvanáct těchto zařízení a do budoucna plánujeme jejich další rozvoj a montáž na další mosty".

Lukáš Robenek, Rocon meteo, projektový manažer: „Pod mostem se nachází technologický kontejner, ve kterém jsou umístěny nádrže na solanku i na vodu a samozřejmě také čerpadlo, které zajišťuje tlakování celého systému. Vedení je taženo po mostovce nahoru na most, kde jsou umístěny ventilové skříně napojené na samotné trysky. Ty jsou zařezány u středového pruhu ve vozovce, a to v obou směrech po celé délce mostu. Zároveň jsou instalovány i předmostní postřiky, aby byla vozovka ošetřena ještě před najetím na samotný most, který je z hlediska namrzání nejkritičtější. Jedná se o malé čtvercové prvky, které jsou zařezány zhruba do hloubky čtyř centimetrů. Uvnitř jsou trysky a celý systém je propojen potrubím, kterým je vedena solanka. Trysky jsou rozmístěny přibližně po pěti metrech, aby dokázaly rovnoměrně ošetřit celou délku mostu a nevznikaly tam neošetřené mezery. Automatický postřik se nejčastěji instaluje na mosty, které jsou z hlediska provozu kritické."

Uprostřed vozovky jsou trysky, ze kterých v případě potřeby stříká solanka.

Lukáš Robenek, Rocon meteo, projektový manažer: „Jedná se například o mosty nad vodními toky, kde je vyšší riziko namrzání vlivem vlhkosti, nebo o úseky v oblastech se zhoršenými povětrnostními podmínkami, kde více fouká nebo je vyšší srážková činnost. Existují studie, které vytipovávají vhodná místa pro instalaci těchto systémů, aby bylo možné vozovku ošetřit v tom nejkritičtějším okamžiku, ještě před příjezdem sypače. Stanice může fungovat v několika režimech. Dokáže reagovat už na samotné srážky, například když začne sněžit nebo padá mrznoucí déšť, a spustit postřik preventivně ještě před navlhnutím vozovky. Zásadní roli ale hrají vozovkové sondy, které měří nejen teplotu, ale také výšku vodního sloupce. Pokud sonda zaznamená například 0,15 centimetru vody a teplotu pod bodem mrazu, systém vyhodnotí riziko namrzání a automaticky spustí postřik.“

Zdroj: POLAR televize Ostrava 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Smrt účastníka Prostřeno! Petra Adamce: Kuchař z folklorního dílu odešel náhle v mladém věku

Petr Adamec zemřel náhle.

Ve věku pouhých 32 let náhle zemřel Petr Adamec, známý z folklorního speciálu kuchařské soutěže Prostřeno!. Divákům se vryl do paměti jako kreativní kuchař, který dokázal spojit italské speciality s...

Československé soupravy komunisté zavrhli. Lehké metro se na Kačerově testovalo před 55 lety

Dokončená jednotka R1 vystavená na dvoře smíchovského závodu.

První vlaky pražského metra vyrobila československá ČKD na Smíchově. Po kolejích se poprvé vozy R1 rozjely už v polovině roku 1971, do podzemí se ale nikdy nedostaly. Měly pro sebe jen zkušební trať...

Vyfotil nejhezčí snímek pražského metra! Dami1992 své fotky tajně nechává po městě

Dami1992

Když před časem deník Metro hledal nejhezčí snímek metra, zvítězil právě ten od autora vystupujícího pod přezdívkou Dami1992. Nyní je pražský fotograf v Metru znovu. Jeho snímky totiž umí zachytit...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Tácovny přežily revoluci i fast foody! Přinášíme 10 tipů na levné jídelny v Praze

Jídelna U Rozvařilů

Přes všechny fastfoody i moderní restaurace pražskou gastroscénu dodnes tvoří i početná nabídka klasických samoobslužných jídelen. Tradiční podniky mají v nabídce nejčastěji české klasiky a k tomu za...

Poslední šance vidět český kubismus na Kampě. Výstava končí už za pár dní

V Museu Kampa se poprvé v takto rozsáhlém měřítku představuje jeden z...

Už jen do 1. února je k vidění unikátní sbírka českého kubismu v pražském Museu Kampa. To má v těchto dnech otevřeno od 10 do 18 hodin. Pro velký zájem o výstavu se ale od pondělí 26. ledna provoz...

Oderská církevní škola rozšiřuje ubytování pro studenty, opravila historický dům

ilustrační snímek

Střední pedagogická a Střední zdravotnická škola svaté Anežky České v Odrách na Novojičínsku rozšiřuje zázemí pro studenty. V opravené budově někdejšího...

28. ledna 2026  10:52,  aktualizováno  10:52

Charitní pečovatelská služba v Litomyšli získala nové zázemí

ilustrační snímek

Charitní pečovatelská služba v Litomyšli na Svitavsku získala nové zázemí. Na pomezí průmyslové zóny a Trstěnické ulice postavila budovu nazvanou Vila...

28. ledna 2026  10:46,  aktualizováno  10:46

Schválně vyvolal potyčku, aby ukradl hodinky za milion. Policie žádá o pomoc

Ukradl hodinky za milion a utekl, podezřelého hledá policie

Pražští kriminalisté pátrají po neznámém muži, který při potyčce na Starém Městě ukradl drahé hodinky značky Rolex. Z místa poté utekl, jeho tvář však zachytil kamerový systém v ulici. Policisté...

28. ledna 2026  12:22,  aktualizováno  12:22

Kauzy poslance probublaly na radnici Hradce, opozičník čelil návrhům na odvolání

Hradecký zastupitel Denis Doksanský (bezp. za ANO) (24. října 2022)

Dvě kauzy kolem poslance Denise Doksanského (ANO) v úterý odpoledne prosákly i do diskuse městských zastupitelů Hradce Králové. Šéf škol Sion čelil hned dvěma návrhům na odvolání. O jeho vystoupení z...

28. ledna 2026  12:22

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Olomoucké muzeum láká na výstavu italského barokního malířství Idea Krásy

OlomouckĂ© muzeum lĂˇkĂˇ na vĂ˝stavu italskĂ©ho baroknĂ­ho malĂ­Ĺ™stvĂ­ Idea KrĂˇsy

Čtyři desítky obrazů a kreseb, které ilustrují vývoj italského barokního malířství rozkročeného mezi naturalismem a klasicismem, nabízí výstava s názvem Idea...

28. ledna 2026  10:38,  aktualizováno  10:38

Na Jesenicku zemřela seniorka na elektrokole po střetu s osobním autem

ilustrační snímek

Na Jesenicku zemřela po střetu s osobním autem třiasedmdesátiletá seniorka jedoucí na elektrokole. Tragická nehoda se stala v úterý večer v České Vsi, jde o...

28. ledna 2026  10:31,  aktualizováno  10:31

Drogového bosse Kováče odsoudili na 23 let. Policie po něm stále pátrá

Vilém Kováč (na snímku) je obžalovaný z organizování rozsáhlé drogové trestné...

Krajský soud v Liberci dnes uložil uprchlému Vilému Kováčovi trest 23 let vězení. Podle obžaloby vedl libereckou větev mezinárodního drogového gangu, která distribuovala přes tunu kokainu a tři a půl...

28. ledna 2026  11:42,  aktualizováno  12:15

Policisté zasahují na černošickém úřadě v Praze, zadrželi 16 lidí

Zásah policie v budově na Praze 2, kde sídlí Městský úřad Černošice. (28. ledna...

Pražští policisté ve spolupráci s cizineckou policií a dalšími útvary zasahují na Městském úřadu Černošice v Praze 2 a dalších místech. Zadrželi 16 lidí, zatím nikoho neobvinili. Radnice pracoviště...

28. ledna 2026  10:02,  aktualizováno  12:10

BILLA ani v roce 2026 nepolevuje. Opět plánuje masivní expanzi napříč Českou republikou

28. ledna 2026  12:07

Ostravská náměstkyně Hoffmannová dál povede školství, koalice změnu odmítla

ilustrační snímek

Náměstkyně ostravského primátora pro školství Andrea Hoffmannová (Piráti) bude svou funkci od února do konce volebního období vykonávat z pozice neuvolněné...

28. ledna 2026  10:24,  aktualizováno  10:24

Muzeum Jindřichohradecka láká kromě výstav na obnovený rajský dvůr

ilustrační snímek

Muzeum Jindřichohradecka láká letos návštěvníky kromě tradičního programu i na obnovený rajský dvůr minoritského kláštera. Mezi vrcholy letošní sezony budou...

28. ledna 2026  10:16,  aktualizováno  10:16

KVÍZ: Jak dobře znáte seriál Bridgertonovi?

Balonových rukávů je seriál plný.

Lesk plesových sálů, romantické intriky i jedovaté drby Lady Whistledown. Seriál Bridgertonovi patří mezi nejsledovanější romantické tituly posledních let a s příchodem nové série znovu přitahuje...

vydáno 28. ledna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.