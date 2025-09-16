Motolská kauza mění pravidla. Ředitelé fakultních nemocnic jen s prověrkou NBÚ

Lucie: Co je to vlastně bezpečnostní prověrka NBÚ?
Aleš Pilný: Prověrka fyzické osoby je proces, kterým Národní bezpečnostní úřad (NBÚ) ověřuje, zda je člověk způsobilý seznamovat se s utajovanými informacemi určitého stupně. Zákon stanovuje čtyři stupně utajení:
"V" - Vyhrazené
"D" - Důvěrné
"T" - Tajné
"PT" - Přísně Tajné
Pokud NBÚ prověrku udělí, znamená to, že daná osoba splňuje podmínky spolehlivosti, bezúhonnosti. Takové státní "Compliance". Certifikace tím doslova říká: Prověřené osobě lze důvěřovat, protože prošla nezávislou kontrolou státu, resp. bezpečnostních složek.
Lucie: Jak probíhá prověřování?
Aleš Pilný: Není to formalita. Uchazeč vyplňuje komplexní bezpečnostní dotazník, NBÚ prověřuje trestní rejstřík, finanční závazky, vazby na cizí státy a získává stanoviska od policie či zpravodajských služeb. Cílem je ověřit, zda není člověk vydíratelný, ekonomicky nestabilní nebo napojený na rizikové subjekty.
Lucie: Ministr Válek zdůvodnil potřebnost prověrky mimo jiné kauzami jako je ta v Motole. Jak to souvisí se správou nemocnic?
Aleš Pilný: Ředitelé fakultních nemocnic spravují miliardové rozpočty, rozhodují o zakázkách a nesou odpovědnost za kritickou infrastrukturu státu. Zdravotnictví není jen o poskytování péče – je to i otázka bezpečnosti.
Zde se dostáváme i k dalším regulacím, jako je GDPR, MDR, ISO certifikace, audit lůžkové péče atd. Nicméně na vrcholovém vedení chyběl systémový přístup k prověřování bezpečnosti a důvěryhodnosti. NBÚ prověrka je proto ideální nástroj pro zajištění tohoto cíle a prevenci dalších kauz.
Lucie: Jaká rizika prověrka pomáhá eliminovat?
Aleš Pilný: Ředitel, který má dluhy, nebo jen problematické kontakty, může být snadno zneužitelný. Pak roste riziko korupce a finanční kriminality, kterou je třeba řešit preventivně.
Lucie: Zaručí prověrka, že už se žádné kauzy nestanou?
Aleš Pilný: To určitě ne. Je to ale vysoce účinný filtr, který snižuje riziko, podobně jako ISO 27001 certifikace v oblasti bezpečnosti informací. Samotná prověrka NBÚ má jeden cíl – může ji držet pouze osoba, která je důvěryhodná.
Lucie: Jak to prakticky dopadne na samotné ředitele?
Aleš Pilný: Budou muset do určité lhůty prověrku na stupeň "D" - Důvěrné získat. Pokud by ji nezískali, nebudou moci funkci dále zastávat. To je signál veřejnosti, že ministr bere transparentnost a boj s korupcí vážně.
Lucie: Jak rychle mohou získat ředitelé fakultních nemocnic prověrku?
Aleš Pilný: U stupně Důvěrné většinou platí, že pokud je žadatel bez komplikací (bez dluhů, bez trestní minulosti, standardní pracovní a rodinné zázemí), NBÚ se do 3 měsíců vejde. Pokud se objeví rizikové faktory (insolvence, složité finanční transakce, vazby do zahraničí), může se proces protáhnout o další měsíce.
Pokud prověrka někomu trvá déle, znamená to, že NBÚ potřebuje doplnit šetření (např. od Policie ČR, BIS, zahraničních partnerů). Platnost prověrky na stupeň Důvěrné je 5 let. Po této době je nutné provést nové prověření (není tu automatické prodloužení).
! Tip od redakce GDPR.cz
Od 1 ledna 2025 platí nabytí účinnosti novely zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti, kterou novelizuje zákon č. 267/2024 Sb. Ten mění definici utajovaných informací, zavádí snížení administrativy, speciální režim pro bezpečnostní sbory, státní zaměstnance a další osoby. A je vydaný nový katalog oblastí utajovaných informací, takže potřebu bezpečnostní prověrky pocítí i další sektory a organizace. Tyto novelizace zásadně ovlivní bezpečnostní režimy, správu utajovaných informací a boj s korupcí v ČR.
Zdroj: TAYLLORCOX
