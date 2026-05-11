Motorkáři chtějí víc než teorii. Rozhoduje praxe a reálný zážitek

Do šetření se zapojilo více než 1400 respondentů, převážně zkušených jezdců s dlouholetou praxí. Výsledky ukazují, že motorkáři mají o další vzdělávání zájem. Očekávají především praktický přínos a reálnou zkušenost, nikoli pouze teorii.
„Data potvrzují jednoznačný trend. Pokud se motorkáři dále vzdělávají, volí především praktické formy. Nejčastěji jde o zdokonalovací kurzy, kurzy bezpečné jízdy nebo individuální tréninky s instruktorem. Naopak čistě teoretické formy jako přednášky nebo online webináře využívá jen minimum z nich,“ říká prof. PhDr. Matúš Šucha, Ph.D., z Univerzity Palackého v Olomouci.
Online prostředí sice hraje také roli, ale samo o sobě nestačí. Motorkáři zde informace často získávají, mnohdy i náhodně při sledování obsahu. Slouží však spíše jako inspirace nebo první kontakt s tématem. Klíčové dovednosti si chtějí jezdci osvojit v reálných situacích a pod odborným vedením.
Hlavní motivací ke vzdělávání je snaha zlepšit vlastní jízdní dovednosti (84 %) a jezdit bezpečněji (62 %). Naopak vnější impulzy, jako doporučení okolí nebo reakce na nehodu, hrají menší roli.
Motorkáři zároveň často vnímají vlastní rezervy a chtějí si své schopnosti ověřit v praxi. Bariéry jsou spíše praktické jako např. nedostatek času, vzdálenost kurzů nebo nedostatek informací o možnostech vzdělávání.
Právě na propojení teorie a praxe stojí projekt Učme se přežít, v jehož rámci průzkum vznikl. Kurz absolvovalo 46 % oslovených respondentů a jeho hodnocení je velmi pozitivní:
- 61 % účastníků udělilo kurzu nejvyšší hodnocení
- 89 % uvedlo, že po absolvování změnili svůj styl jízdy
- 91 % by kurz jednoznačně doporučilo dál
Účastníci oceňují především praktickou využitelnost a možnost vyzkoušet si krizové situace v bezpečném prostředí. Zároveň se ukazuje silný zájem o další rozvoj – například o pokročilejší úrovně nebo nový obsah.
„Výsledky potvrzují, že motorkáři chtějí pracovat na svých dovednostech. Klíčové ale je, aby vzdělávání bylo praktické, srozumitelné a přímo využitelné v provozu,“ říká Jiří Novotný, vedoucí instruktor projektu Učme se přežít.
Projekt Učme se přežít, realizovaný Týmem silniční bezpečnosti, se dlouhodobě zaměřuje na zvyšování dovedností motorkářů i kvality jejich výuky. Kombinuje praktický trénink, moderní metody a systematické změny ve vzdělávání – od samotných jezdců až po instruktory a zkušební komisaře. Na jeho financování se podílí Česká kancelář pojistitelů prostřednictvím Fondu zábrany škod a Liberecký kraj.
Zdroj: Tým silniční bezpečnosti
