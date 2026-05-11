Motorkáři chtějí víc než teorii. Rozhoduje praxe a reálný zážitek

  11:05
Praha 11. května 2026 (PROTEXT) - Autoškola dává motorkářům základ, ale pro bezpečnou jízdu zdaleka nestačí. S rostoucím počtem jezdců na silnicích roste i potřeba dalšího vzdělávání, které pomáhá rozvíjet dovednosti v reálných situacích. Na to reaguje průzkum „Jak se dnes motorkáři vzdělávají?“, který realizoval Tým silniční bezpečnosti v rámci projektu “Učme se přežít” ve spolupráci s odborníky z Univerzity Palackého v Olomouci.

Do šetření se zapojilo více než 1400 respondentů, převážně zkušených jezdců s dlouholetou praxí. Výsledky ukazují, že motorkáři mají o další vzdělávání zájem. Očekávají především praktický přínos a reálnou zkušenost, nikoli pouze teorii.

„Data potvrzují jednoznačný trend. Pokud se motorkáři dále vzdělávají, volí především praktické formy. Nejčastěji jde o zdokonalovací kurzy, kurzy bezpečné jízdy nebo individuální tréninky s instruktorem. Naopak čistě teoretické formy jako přednášky nebo online webináře využívá jen minimum z nich,“ říká prof. PhDr. Matúš Šucha, Ph.D., z Univerzity Palackého v Olomouci.

Online prostředí sice hraje také roli, ale samo o sobě nestačí. Motorkáři zde informace často získávají, mnohdy i náhodně při sledování obsahu. Slouží však spíše jako inspirace nebo první kontakt s tématem. Klíčové dovednosti si chtějí jezdci osvojit v reálných situacích a pod odborným vedením.

Hlavní motivací ke vzdělávání je snaha zlepšit vlastní jízdní dovednosti (84 %) a jezdit bezpečněji (62 %). Naopak vnější impulzy, jako doporučení okolí nebo reakce na nehodu, hrají menší roli.

Motorkáři zároveň často vnímají vlastní rezervy a chtějí si své schopnosti ověřit v praxi. Bariéry jsou spíše praktické jako např. nedostatek času, vzdálenost kurzů nebo nedostatek informací o možnostech vzdělávání.

Právě na propojení teorie a praxe stojí projekt Učme se přežít, v jehož rámci průzkum vznikl. Kurz absolvovalo 46 % oslovených respondentů a jeho hodnocení je velmi pozitivní:

  • 61 % účastníků udělilo kurzu nejvyšší hodnocení
  • 89 % uvedlo, že po absolvování změnili svůj styl jízdy
  • 91 % by kurz jednoznačně doporučilo dál

Účastníci oceňují především praktickou využitelnost a možnost vyzkoušet si krizové situace v bezpečném prostředí. Zároveň se ukazuje silný zájem o další rozvoj – například o pokročilejší úrovně nebo nový obsah.

„Výsledky potvrzují, že motorkáři chtějí pracovat na svých dovednostech. Klíčové ale je, aby vzdělávání bylo praktické, srozumitelné a přímo využitelné v provozu,“ říká Jiří Novotný, vedoucí instruktor projektu Učme se přežít.

Projekt Učme se přežít, realizovaný Týmem silniční bezpečnosti, se dlouhodobě zaměřuje na zvyšování dovedností motorkářů i kvality jejich výuky. Kombinuje praktický trénink, moderní metody a systematické změny ve vzdělávání – od samotných jezdců až po instruktory a zkušební komisaře. Na jeho financování se podílí Česká kancelář pojistitelů prostřednictvím Fondu zábrany škod a Liberecký kraj.

 

Zdroj: Tým silniční bezpečnosti

Pavel se s Babišem neshodl. Prezident trvá na účasti na summitu NATO, hrozí žalobou

Prezident Petr Pavel přijal na Hradě premiéra Andreje Babiše (8. května 2026)

Jednání prezidenta Petra Pavla s premiérem a předsedou ANO Andrejem Babišem o zastoupení Česka na summitu Severoatlantické aliance v červenci v Ankaře skončilo bez dohody obou politiků. „Musím říci,...

O kolik lze překročit rychlost za volantem v roce 2026? Tabulka tolerancí a pokut pro řidiče

Upozornění na měření rychlosti v ulici A. Dvořáka nechybí, avšak řidiči...

Při rozhodování o postihu za překročení limitu přihlížejí policisté zejména k naměřené rychlosti. Řešit jej mohou pouhou domluvou i mnohatisícovými částkami. V krajním případě hrozí i zákaz řízení až...

Blíží se další výluka, metro C tři dny nepojede. Jak se dostat z Kobylis na Pankrác?

Stanice metra Budějovická

Kdo si na prodloužený květnový víkend naplánoval rychlou cestu přes centrum metrem, bude muset počítat s komplikacemi. Linka C se na tři dny výrazně omezí. Mezi stanicemi Kobylisy a Pražského...

Skrytý ráj kousek za Prahou. „Tajná“ zahrada přetéká květy a lidé o ní skoro nevědí

Arboretum Všenory je méně známou alternativou k velkým zahradám typu Průhonice....

Lepší než Průhonice? Voňavými kvítky čerstvě obdařené lýkovce, koberce plaménků, ale i nespočet narcisů, tulipánů, čemeřic i fialových vřesovců. To jsou jen některá z mnoha právě rozkvétajících...

Levnější doprava pro lidi nad 70 let? Další pražská radnice spustila Senior taxi

ilustrační snímek

Od začátku května mohou senioři z Praha 14 využívat novou službu Senior taxi. Lidé nad 70 let zaplatí za jednu jízdu po městské části jen 50 korun a ročně mohou absolvovat až 50 jízd. Radnice si od...

Oprava saun v akvaparku ve Vyškově bude delší a dražší, a to kvůli střeše

ilustrační snímek

Oprava saun v akvaparku ve Vyškově bude delší, než se čekalo. Původní termín otevření byl konec dubna, nově je v plánu v polovině letních prázdnin. Oprava bude...

11. května 2026  11:11,  aktualizováno  11:11

Na hradě ve Zlíně-Malenovicích bude v sobotu rodinný program (H)radovánky

ilustrační snímek

Na hradě ve Zlíně-Malenovicích bude v sobotu 16. května rodinný program (H)radovánky. ČTK to dnes sdělila Silvie Lečíková, zástupkyně Muzea jihovýchodní Moravy...

11. května 2026  11:06,  aktualizováno  11:06

Radnice musela sundat sovětskou vlajku, tak stáhla i tu americkou

Písecká radnice vyvěsila v Den vítězství i vlajku Sovětského svazu. Policie...

Provozovatelka kavárny v Českém Krumlově vyvěsila ve čtvrtek českou a ukrajinskou vlajku. Jednatel městské společnosti, jíž budova patří, ji však donutil výzdobu sundat s odkazem na to, že nesměla do...

11. května 2026  12:42,  aktualizováno  12:42

V mělnickém areálu Na Podolí vzniknou beachvolejbalové kurty

ilustrační snímek

V mělnickém areálu Na Podolí vzniknou beachvolejbalové kurty. Stavba naváže na dřívější investice do místních sportovišť, nyní u blízké sportovní haly...

11. května 2026  10:54,  aktualizováno  10:54

K muzejní noci se letos na Vysočině připojí desítky institucí, začne 15. května

ilustrační snímek

K muzejní a galerijní noci se letos na Vysočině připojí desítky organizací. Mezi prvními budou instituce v Telči, kde se akce uskuteční letos potřetí už 15....

11. května 2026  10:50,  aktualizováno  10:50

Technologie České mincovny THINCUSE™ činí zlato dostupným pro každého

11. května 2026  12:21

Savanu buvolům, druhý kemp. Dvorská zoo slaví 80 let a má velké plány

Oslavy 80 let Safari Parku Dvůr Králové (10. května 2026)

Do tří let se Africké safari Josefa Vágnera v královédvorské zoologické zahradě rozšíří o novou jižní část s výběhem pro nosorožce, zebry a buvoly. Zástupci safari parku v neděli u příležitosti oslav...

11. května 2026  12:02,  aktualizováno  12:02

V Plzni se rýsuje zajímavý boj o senátorské křeslo, Aschenbrenner chce zase obhájit

Vítěz senátních voleb za obvod Plzeň-město Lumír Aschenbrenner z ODS se svou...

Zajímavý souboj o hlasy voličů slibují říjnové volby do Senátu v Plzni. Křeslo v horní komoře parlamentu bude obhajovat Lumír Aschenbrenner (ODS), který je senátorem od roku 2014. Zkřížit cestu k...

11. května 2026  12:02,  aktualizováno  12:02

První plovoucí kurt v Česku zdobí česká premiéra modelu CUPRA Raval

11. května 2026  12:02

Adastra je zlatým partnerem Databricks

11. května 2026  11:54

VIDEO: Hromadně na červenou i projetí stopky. Dron ukázal aroganci řidičů

Policejní dron odhalil desítky přestupků

Řidička při projíždění opravovaného úseku silnice nerespektuje červenou na semaforu a musí pak před protijedoucími auty uhýbat do vyfrézovaného úseku. Profesionální řidič linkového autobusu zase...

11. května 2026  11:52,  aktualizováno  11:52

VIDEO: Bobr vyrazil na ranní procházku městem. A pořádně prohnal strážníky

Bobr vyrazil na ranní procházku městem. Svitavské strážníky pořádně prohnal

Hned několik ranních oznámení o neobvyklém návštěvníkovi města řešila ve čtvrtek městská policie ve Svitavách. Ulicemi se totiž procházel bobr, který si z městského provozu příliš těžkou hlavu...

11. května 2026  11:52,  aktualizováno  11:52

