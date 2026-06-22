Motorkáři si ve Vysokém Mýtě vyzkoušejí to, co silnice nenabídne

Jak často se motorkáři naskytne příležitost projet se pod dohledem Policie České republiky po jedněch z nejhezčích silnic v regionu, během jediného dne vyzkoušet motocykly více než deseti značek a nakonec se svézt na polygonu rychlostí až 150 km/h? Přesně to nabídne 18. července akce Kolama dolů s Policií ČR - Učme se přežít ve Vysokém Mýtě.
Než se motorkáři dostanou na polygon, čeká je první porce zážitků. Spanilé jízdy pod vedením Policie ČR letos odstartují ve třech krajích – Pardubickém, Královéhradeckém a Olomouckém. Účastníci vyrazí z Vysokého Mýta, Hřibojed u Braunova betléma a z Písařova. Právě trasa z Písařova vede malebnou krajinou Orlických hor a nabídne přesně ten typ pohodové motorkářské vyjížďky, který si řada jezdců užívá nejvíce. Na rozdíl od běžných individuálních výletů se navíc mohou plně soustředit na samotnou jízdu a okolní krajinu. O organizaci trasy i bezpečný průběh se postarají dopravní policisté, kteří budou skupiny doprovázet až do cíle ve Vysokém Mýtě.
Po příjezdu do Vysokého Mýta se účastníci dostanou na polygon, který jen týden předtím hostí mistrovství světa v Supermotu. Místo, kde běžně trénují a závodí špičkoví jezdci, se na jeden den otevře široké motorkářské veřejnosti. Návštěvníci si budou moci vyzkoušet rychlost kolem 150 km/h a pod vedením zkušených instruktorů zdokonalit průjezd zatáčkami, správnou stopu i práci s brzdami v prostředí bez křižovatek, protijedoucích vozidel a dalších nástrah běžného provozu. Nejde přitom o závodění ani o honbu za maximální rychlostí, ale o možnost poznat motocykl v podmínkách, které na běžných silnicích jednoduše neexistují.
„Řada motorkářů si chce vyzkoušet, co jejich stroj skutečně dokáže, ale běžná silnice pro podobné experimenty není vhodné místo. Ve Vysokém Mýtě mají možnost svézt se na polygonu, poznat limity vlastní i motocyklu a zároveň se něco naučit. Nejde o závodění, ale o zkušenost, kterou si z běžného provozu jednoduše neodnesete,“ říká hlavní instruktor projektu Učme se přežít Jiří Novotný.
Velkým lákadlem budou také testovací jízdy. Do Vysokého Mýta dorazí více než deset motocyklových značek – BMW, Honda, Yamaha, KTM, Triumph, Harley-Davidson, Indian, Royal Enfield, CFMOTO, Voge, Polaris nebo Can-Am. Návštěvníci tak budou mít možnost porovnat stroje různých kategorií přímo za jejich řídítky. Zatímco za podobnou zkušeností by běžně museli navštívit několik moto salónů nebo čekat na jednotlivé předváděcí akce, zde budou mít vše na jednom místě během jediného dne. Právě možnost bezprostředního srovnání různých strojů patří k oblíbeným částem programu.
A na akci nepůjde jen o ježdění. Tým projektu Učme se přežít připravil program, který nabídne přednášky, praktické ukázky, dovednostní disciplíny, měření reakční doby i soutěž o motocyklovou helmu. Návštěvníci si vyzkoušejí také vyhýbací manévry, slalomy a další situace, které mohou rozhodovat o bezpečném návratu domů. Program bude probíhat po celý den a každý si jej bude moci přizpůsobit podle vlastních zájmů a zkušeností. „Oproti minulým letům jsme program výrazně rozšířili. Návštěvníci nemusí přijet jen na jednu jízdu a odjet domů. Mohou si vyzkoušet praktická cvičení, navštívit přednášky a strávit mezi motorkáři celý den. Chceme, aby si každý odvezl nejen zážitek, ale také něco, co mu jednou může pomoci na silnici,“ doplňuje Jiří Novotný.
Projekt Učme se přežít se během let vypracoval mezi nejznámější vzdělávací programy pro motocyklisty v České republice. Každoročně se jeho akcí účastní tisíce jezdců a právě schopnost předávat důležité bezpečnostní informace srozumitelnou a atraktivní formou je jedním z důvodů, proč si projekt získal respekt motorkářské veřejnosti. „Když jsme před lety s projektem Učme se přežít začínali, naším cílem bylo nabídnout motocyklistům vzdělávání, které nebude nudné ani formální. Dnes se ukazuje, že spojení zážitku, praktického výcviku a prevence funguje. Projekt už dávno překročil hranice Libereckého kraje i České republiky a inspiruje podobné aktivity v zahraničí. Právě akce jako Kolama dolů ukazují, že bezpečnost a radost z jízdy mohou jít ruku v ruce,“ říká ředitel Týmu silniční bezpečnosti Jan Polák.
Letošní zastávka ve Vysokém Mýtě tak ukazuje, kam se projekt Kolama dolů za poslední roky posunul. Z původně komornější akce se stalo setkání, které propojuje motorkářskou komunitu, Policii České republiky, instruktory projektu Učme se přežít i přední motocyklové značky. Ať už návštěvníky přivede touha po nových zkušenostech, bezpečnější jízdě, setkání s ostatními motorkáři nebo jednoduše chuť strávit den ve společnosti lidí se stejnou vášní pro jednu stopu, Vysoké Mýto nabídne kombinaci zážitků, kterou na běžné vyjížďce hledají jen těžko.
Zdroj: Tým silniční bezpečnosti