Motto 15. ročníku Dne dyslexie: Proměňujeme dyslexii v DAR.

Svět je jen jeden. Ano, pokud vidíme člověka s viditelným fyzickým postižením, často ho politujeme. Ale co ti, kteří mají postižené vyjadřování, psaní, čtení nebo počítání? Neviditelný handicap – ať už se jedná o poruchu psaní (dysgrafie), čtení (dyslexie), počítání (dyskalkulie) nebo řeči (dysfázie), případně o ADHD – který je často považován za hloupost. Za 15 let, co pořádáme Den dyslexie, se snažíme zachytit obě strany tohoto problému a ukázat možnosti, jak s ním naložit. Chceme společnosti vysvětlit, proč je důležité podporovat ty, kteří dyslexii znají na vlastní kůži, a objasnit příčiny a důsledky těm, kteří nechápou, jak může mít někdo problémy s pravopisem.

Po mnoho let jsme byli uzavřeni v institucích, kde jsme pořádali workshopy a ukazovali pomůcky, které jsme sami vytvořili. Pochopili jsme ale, že musíme vyjít na veřejnost, i mezi ty, kteří by za námi sami nepřišli. Často slýcháváme: „Jo, dyslexie, dyskalkulie, to jsou ti, co se neumí naučit psát a počítat.“ Abychom tato stigmata smyli, pořádáme každý rok Den dyslexie, který je jakousi S.O.S. poradnou, která je dostupná všem.

Zakladatelka Dne dyslexie, Dr. Alena Kupčíková, říká:

„Tento rok slavíme 15. výročí Dne dyslexie a zároveň si připomínáme dvě významné osobnosti z našich řad. Na Dni dyslexie přivítáme režiséra a tvůrce dokumentárního filmu DAR dyslexie Jaroslava Černého, který letos oslaví osmdesáté narozeniny. Jako dyslektik se vyučil zedníkem, poté však vystudoval dokument na FAMU. Další oslavenkyní je Dagmar Rýdlová, žena, která vytvořila mnoho pomůcek pro děti se SPU, a která sama před mnoha lety přiznala, že je dyslektička. Přesto vystudovala vysokou školou, což v té době nebylo zcela běžné, tato informace se tak stala revoluční. S oběma si můžete osobně pohovořit na Dni dyslexie. Život nás učí chápat, že ti, kdo vnímají svět jinak, ho mohou obohatit. I z tohoto důvodu pořádáme Den dyslexie – abychom ukázali laskavější svět, a to, že lidé, kteří „to mají jinak“, umí zajímavé věci. Vzdáleně odlišné světy se pak navzájem doplňují a obohacují. Dokonalost spočívá v nedokonalosti a dyslexie je v mnoha směrech dar. Jsme urputní, odhodlaní, bojovní a s láskou se snažíme prosadit. V našich řadách máme lidi pracující jak v továrně, tak učitele, kteří sami zažívají problémy s matematikou nebo češtinou. Chceme ukázat, že s dyslexií můžeme být čímkoliv, čím si přejeme být.“

Workshopy budou probíhat po celý den, můžete se setkat s odborníky, ale i s těmi, co znají život dyslektika ze své zkušenosti.

Za DYS umělce a rodiče:

Sochařka a malířka Kateřina Novotná má zkušenost s dyslexií u sebe i u svých děti, její workshop nese název Slova jako šperk, šperk jako objekt? Výtvarnice a učitelka Markéta Miláčková s tématem - jak na matematiku? Vrýt do kartonu "skrytá čísla" aneb to, co dyskalkulik nevidí, nebo to, co vidí a chápe jinak? Malířka a sochařka Alena Kupčíková vás provede celým Dnem dyslexie, pohovoří o své zkušenosti s dyslexií a dodá přítomným víru v sebe. Na svém workshopu ukáže fotograf a soustružník Jindřich Matěk, jak si hravou formou představit písmenka, a co jemu pomáhalo ve škole. Specifické problémy učení, ADHD – mohou mít v budoucnu souvislost s démonem alkoholu? Lucie Buková zakladatelka společnosti Střízlivé ženy a peer konzultantka, vás provede svoji střízlivou hrou. I rodiče mají co říct: Milena a Svatoslav Jeníkovi, kteří mají bohaté zkušenosti se svým synem a jeho dyslexií, chtějí ukázat co pomáhalo jim s učením, a to z naprosto laického pohledu. Může být spisovatel dyslektik? Psaní je kód vyprávění. Přijďte si do kreativní dílničky tvůrčího psaní spisovatelky a dyslektičky Kateřiny Kachlíkové napsat to své.

Američanka žijící v České republice a mluvící česky Onisuru´Mo´Awobo, jejíž specializace je hra spojená s pohybem a tancem a způsob jak uchopit jazyk – ať již angličtinu nebo češtinu. Rania Kholmurodova navzdory své dyslexii vystudovala právo v Uzbekistánu a vysokou školu managementu PR v České republice. Je také umělkyně, na svém výtvarném workshopu se bude zabývat otázkou symboliky jídla ve spojení s lidskou postavou.

Za odbornou a specializovanou veřejnost dorazí psycholožka Lenka Krejčová, která návštěvníkům představí Dys-centrum Praha, které pomáhá jak dětem, tak dospělým s dyslexií. Speciální pedagožka Jana Štěpánová, která se ve vlastní praxi zabývá otázkou nezralosti a vizuálního stresu. Ludmila Leinweberová, speciální pedagožka s vlastní zkušeností s dyslexií, ukáže, jak trénovat mozek pomocí programu Active Brain. Emociální příčiny vzniku poruch učení i chování, a také dalších neurovývojových poruch? Tuto otázku otevírá z epigenetického pohledu (dědičnost a vlivy prostředí již před narozením dítěte) speciální pedagožka Stanislava Emmerlingová. Na Dnu dyslexie můžete potkat i Renatu Wolfovou, speciální pedagožku a spoluautora online aplikace „Včelka na podporu čtenářských dovedností“. Můžete se těšit také na workshop se Simonou Michl Egriovou, psychoterapeutkou a tanečnicí, se kterou si můžete povídat o terapii dys poruch a ADHD pohybem. Jak na angličtinu zážitkem? Překladatelka, tlumočnice a lektorka Alena Krömerová vám to předvede.

O Dnu Dyslexie:

Den Dyslexie byl vyhlášen poprvé na světě dne 9.9.2010 v Národní galerii v Praze. Den Dyslexie založila výtvarná umělkyně Alena Kupčíková, která je sama tímto znevýhodněním „obdarována“. Během 15 let se k ní připojili další umělci a odborníci. Vznikl také film v koprodukci České Televize režiséra Jaroslava Černého Dar dyslexie.

Velice děkujeme všem účastníkům a organizátorům:

Základní informace:

Kde: Šabachův park, Wuchterlova, Dejvice – Praha 6

Kdy: 9. září 2024, 10:00–18:00

Program: pro malé i velké – workshopy a debata pod širým nebem

15. ročník Dne Dyslexie je pod záštitou prezidenta České republiky.

Vstup ZDARMA

Aktuální informace sledujte na: www.dys.cz

Za organizátory:

MgA. Alena Kupčíková Ph.D., e-mail: info@dys.cz

