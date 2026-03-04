Mountfield otevírá novou prodejnu v Brně. Reaguje tak na rostoucí poptávku po svém sortimentu

Brno 4. března 2026 (PROTEXT) - Společnost Mountfield otevře ve čtvrtek 5. března svou novou prodejnu v OC Kaskády v Brně-Ivanovicích. Moderní prodejní prostor nabídne kompletní sortiment zahradní techniky, bazénů, zahradního nábytku i produktů pro volný čas – a to v největším možném komfortu pro zákazníky z celého regionu. Během slavnostního otevření od čtvrtka 5. března do neděle 8. března čekají na zákazníky 15% až 20% slevy na celý sortiment a prvních 200 zákazníku obdrží při nákupu nad 500 Kč láhev vína zdarma.

Brno dlouhodobě patří mezi místa s nejvyšší poptávkou po produktech Mountfieldu. Zákazníci z jihomoravské metropole a okolí pravidelně ukazují, že mají zájem o kvalitní vybavení pro zahradu i volný čas. Nová prodejna vznikla právě proto, aby tuto rostoucí poptávku nejen pokryla, ale také nabídla ještě vyšší úroveň služeb a okamžitou dostupnost oblíbených produktů.

„Brno je pro nás strategickým regionem. Dlouhodobě sledujeme, že zájem o náš sortiment zde roste rychleji než jinde v republice. Jsme přesvědčeni, že nová prodejna v OC Kaskády přinese zákazníkům přesně to, co od Mountfieldu očekávají – široký výběr sortimentu pro zahradu a volný čas, odborné poradenství i kvalitní servis pod jednou střechou,“ uvedl generální ředitel a předseda představenstva společnosti Mountfield Michal Pobežal.

Prodejna splňuje veškeré prvky moderního nakupování, má celkem 1417 m2, z nichž na prodejní plochu přístupnou zákazníkům připadá 716 m2. Zbytek tvoří sklad, zázemí personálu a servis. Je standardně vybavena samoobslužnou částí pro rychloobrátkové zboží i interaktivními panely, na kterých mohou prodejní technici předvádět zákazníkům nejen veškerý sortiment, ale i edukativní videa. V prodejně je zakomponováno interiérové bazénové centrum s nerezovým bazénem INOXIS. Dále nadzemní bazény, dva modely akrylátových vířivých van a čtyři modely nafukovacích vířivek, což pomůže zákazníkům při výběru konkrétního bazénu či wellness produktu. Součástí prodejního centra je také servis, který ke službám Mountfieldu neodmyslitelně patří a zákazníci ocení vysokou kvalitu poskytovaných služeb. Samozřejmostí je možnost komfortního parkování v areálu obchodního centra.

Otevření nové prodejny v Brně-Ivanovicích je krokem, který má přinést zákazníkům širší možnosti výběru, rychlejší dostupnost sortimentu a celkově vyšší komfort nakupování.

Mountfield provozuje celkem 55 prodejen v České republice a 18 na Slovensku a také svůj e-shop.

Zdroj: Mountfield

 

