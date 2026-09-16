Mountfield otevírá novou prodejnu v Pohořelicích

Nová prodejna v Pohořelicích nahrazuje dosavadní pobočku v Mikulově a reaguje na dlouhodobě rostoucí zájem zákazníků z Brna a jeho okolí.
„Jižní Morava patří dlouhodobě mezi regiony s nejvyšší poptávkou po našich produktech. Proto jsme se rozhodli otevřít moderní prodejnu, která nabídne nejen širší sortiment a lepší dostupnost zboží, ale především vyšší komfort při nakupování. Chceme být zákazníkům blíž a nabídnout jim služby odpovídající současným nárokům,“ říká Michal Pobežal, předseda představenstva a generální ředitel společnosti Mountfield.
Čtyři dny oslav, slev a soutěží
Slavnostní otevření bude probíhat od čtvrtka 17.září do neděle 20. září. Vedle výročních cen spojených s oslavami 35 let společnosti získají zákazníci navíc dodatečnou slevu 10 % na celý sortiment. Každý, kdo během prvních čtyř dnů nakoupí jakékoli zboží, bude automaticky zařazen do slosování o hodnotné ceny. Tři vylosovaní zákazníci získají možnost vybrat si zboží v hodnotě 20 000 Kč, 10 000 Kč a 5 000 Kč. Losování proběhne 21. září. Na první návštěvníky čeká také dárek. Prvních sto zákazníků obdrží láhev vína z prémiové kolekce chilského vinařství Bisquertt, a to buď Chardonnay Reserva nebo Petirrojo Carmenere Reserva.
Na jednom místě zahrada, dílna i domácí wellness
Nové centrum nabízí celkovou plochu 1 100 m2, z níž je přibližně 650 m2 určeno zákazníkům. Součástí jsou rozsáhlé expozice techniky pro dům, dílnu a zahradu, moderní samoobslužná část i nejnovější modely AKU techniky. Velkým lákadlem bude také bazénové a wellness centrum, kde si návštěvníci mohou prohlédnout bazény, nafukovací i akrylátové vířivky a novinku Swim Spa Aquas kombinující výhody bazénu a vířivky. Možnost vidět jednotlivé produkty na vlastní oči a porovnat je na jednom místě pomáhá zákazníkům s výběrem i plánováním budoucích investic do domácího wellness.
Součástí areálu je rovněž servisní zázemí a pohodlné parkování přímo u obchodního centra. Mountfield v současnosti provozuje 54 prodejen v České republice, 18 na Slovensku a svůj e-shop.
Zdroj: Mountfield
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59172.