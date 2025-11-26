Mountfield přináší vůni Vánoc – startuje prodej čerstvých normandských jedlí

„Když jsme v roce 2014 začínali s prodejem jedlí z Dánska, nikdo z nás netušil, že se z nich stane takový hit. Dnes jsme hrdí na to, že tyto stromky zdobí Vánoce ve třetině českých domácností a každoročně lámeme prodejní rekordy,“ říká Michal Pobežal, předseda představenstva a generální ředitel Mountfieldu.
Normandské jedle pocházejí z Dánska, konkrétně z Jutského poloostrova, kde jim chladné klima Severního moře a minerály bohatá písčitá půda poskytují ideální podmínky pro růst. Výsledkem jsou stromky s krásně pravidelným tvarem, hustou korunou, dlouhým jehličím a výjimečnou trvanlivostí. Není divu, že Dánsko patří mezi největší evropské exportéry vánočních stromků.
„Mountfield si na kvalitě vánočních jedlí zakládá, a proto už na podzim vysíláme do Dánska tým 12 inspektorů, kteří osobně vybírají ty nejkrásnější jedle. Nečekáme, co nám přijde, ale sami si na plantážích označíme stromky, které po řezu putují přímo k našim zákazníkům,“ doplňuje Michal Pobežal.
Letos zákazníci mohou vybírat ze dvou kategorií - Premium a Exclusive a z velikostí od 100 cm do 250 cm. Cena začíná na 299 Kč za stromek do 150 cm, nejprodávanější velikost do 200 cm vyjde na 799 Kč. Samozřejmostí je balení pro snadný transport a bezplatné ořezání kmene.
A pokud někdo dává přednost stromku, který vydrží roky, tak pro něj máme bohatou nabídku umělých jedlí a borovic. „Letos nabízíme široký sortiment 12 druhů stromků až do výšky 240 cm. Jsou vyrobeny z kvalitních recyklovatelných PE materiálů, větve a jehličí mají nerozeznatelné od živých stromků. Některé jsou vybaveny LED osvětlením a praktickým systémem pouhého zacvaknutí pro snadné sestavení,“ říká Kateřina Toupalová, produktová manažerka.
Vánoční stromky doplňuje nabídka více než 1 000 druhů dekorací – od tradičních kovových ozdob, exotických kousků z mangového dřeva, ručně foukaných skleněných koulí od českých mistrů až po dekorace z přírodních materiálů, které byly vyrobeny s respektem k přírodě. Nechybí ani oblíbené plyšové postavičky, které milují zejména děti. Celý sortiment je dostupný nejen v kamenných prodejnách, ale i online na e-shopu Mountfieldu a za nízké akční ceny.
Zdroj: Mountfield