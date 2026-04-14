MOWI Czechia a Zdeněk Křížek spojují síly: Partnerství, které inspiruje gastronomii

„Naším dlouhodobým cílem je nejen dodávat špičkový produkt, ale také sdílet know-how a inspirovat profesionály napříč trhem. Svým partnerům pomáháme skrze naše inovativní produkty a díky vlastnímu obchodnímu týmu uspokojit poptávku ze strany finálních zákazníků. Spolupráce se Zdeňkem Křížkem je pro nás přirozeným krokem – spojuje nás důraz na kvalitu, odbornost i respekt k surovině,“ říká Drahoslav Vochozka, Sales Director MOWI Czechia s.r.o.
V rámci dlouhodobé spolupráce se bude brand ambassador aktivně podílet na tvorbě originálních receptur MOWI, prezentaci moderních gastronomických trendů i živých cooking shows na veletrzích i akcích MOWI. Důraz nebude kladen pouze na kreativitu, ale také na praktické ukázky efektivního využití inovativních produktů MOWI.
„Jako šéfkuchař neriskuji svou pověst s průměrnou surovinou. Proto pracuji s MOWI lososem a jejich unikátními produkty – mají jedinečnou kvalitu a čistou chuť, kterou poznáte při prvním soustu,“ říká Zdeněk Křížek.
Zdeněk Křížek přináší nejen inspiraci, ale i konkrétní know-how, které pomáhá profesionálům posouvat kvalitu a efektivitu jejich práce.
Zkušenosti, které inspirují
Šéfkuchař Zdeněk Křížek zahájil svou kariéru v hotelu Jalta, kde se poprvé setkal s asijskou kuchyní. Následně působil v pětihvězdičkovém hotelu Boscolo a od roku 2006 také v hotelu Mandarin Oriental. Díky tomu měl možnost spolupracovat s michelinskými šéfkuchaři v destinacích jako Londýn, Hongkong, Malajsie či Japonsko.
MOWI Czechia
MOWI Czechia je obchodní jednotkou a součástí skupiny Mowi ASA, která je největším světovým producentem a zpracovatelem atlantického lososa na světě. Obsluhuje trhy napříč střední a východní Evropy i Balkánem.
Společnost Mowi, jejíž historie sahá do roku 1964 a sídlí v norském Bergenu, staví svou vizi na strategii tzv. modré revoluce – produkovat více kvalitních potravin z oceánů a zároveň respektovat planetu a podporovat rozvoj místních komunit.
Zdroj: MOWI Czechia s.r.o.