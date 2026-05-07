Mozaika vraždy: Nejočekávanější právnický thriller roku vychází v češtině

Mladá advokátka Leila Reynoldsová dostává svůj první případ vraždy – a hned ten nejexponovanější: obětí je vážený soudce, obviněným recidivista, který se odmítá hájit, a žalobcem její mnohem zkušenější manžel. To je výchozí bod románu Mozaika vraždy (v originále Dissection of a Murder), který vychází 7. května 2026 v nakladatelství Zoner Press.
Murray, sama bývalá advokátka, propašovala do žánrového thrilleru témata, která rezonují daleko za hranicemi příběhu: dětské trauma a jeho dopady, tlak na ženy v mužských profesích, třídní nerovnosti a křehkost samotné spravedlnosti.
Román získal chválu autorů jako Alice Feeney nebo Sarah Vaughan.
www.zonerpress.cz
Zdroj: Zoner Press