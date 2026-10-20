MR. D.I.Y. otevírá první prodejnu v Česku a z Ostravy zahajuje expanzi.

MR.DIY otevírá svou první prodejnu v České republice v ostravském obchodním centru Forum Nová Karolina a zahajuje tak expanzi na český trh. Pro svůj vstup do země si společnost vybrala Ostravu díky její strategické poloze, silnému maloobchodnímu trhu a významné roli v Moravskoslezském kraji.
Nová prodejna přináší českým zákazníkům filozofii MR.DIY „Získej více za méně“. Nabízí tisíce produktů pro každodenní život, od domácích potřeb, nářadí a potřeb pro kutily přes hračky a bytové dekorace až po papírnictví a vybavení do školy či práce. Zákazníci zde najdou široký výběr za dostupné ceny a pohodlně nakoupí vše na jednom místě.
„Otevření naší první české prodejny v Ostravě je pro MR.DIY důležitým milníkem. Ostravu nevnímáme pouze jako místo první prodejny, ale jako výchozí bod pro další růst. Naší ambicí je postupně rozšiřovat působení v Moravskoslezském kraji,“ uvedl Leoš Kocman, manažer pro expanzi a rozvoj obchodu.
Příchod MR. D.I.Y. podle odborníků společnosti Cushman & Wakefield, která její vstup na český trh zprostředkovala, potvrzuje pokračující zájem mezinárodních retailerů o Českou republiku i rostoucí poptávku po konceptech zaměřených na dostupné a praktické produkty pro každodenní život.
„MR. D.I.Y. patří mezi značky, které dokázaly úspěšně vyrůst z lokálního konceptu do skutečně globálního retailového hráče. Pro české zákazníky přináší kombinaci velmi širokého sortimentu, přehledného nákupního prostředí a silného zákaznického zaměření. Jsme přesvědčeni, že má potenciál stát se významnou součástí českého maloobchodního trhu a že Ostrava je pro její první krok ideální lokalitou,“ říká Andrea Havelková, specialistka pronájmu ve společnosti Cushman & Wakefield.
„První česká prodejna MR.D.I.Y. je pro nás potvrzením, že Forum Nová Karolina je atraktivní adresou i pro nové mezinárodní značky. Nabídku centra cíleně rozvíjíme tak, aby lidé při jedné návštěvě našli vše pro běžné nákupy a zároveň měli důvod přijet za něčím, co jinde v regionu nenajdou.“ Markéta Dostálková, Senior Asset Manager Forum Nová Karolina
Ostravská prodejna představuje první krok v dlouhodobém rozvoji značky na českém trhu. V úvodní fázi plánuje MR.DIY otevřít 20 prodejen v Praze a dalších velkých městech. Dlouhodobým cílem je vybudovat síť více než 100 prodejen po celé České republice.
Zákazníci najdou novou prodejnu v prvním patře Fora Nová Karolina, u eskalátorů nejblíže k tramvajové zastávce Karolina.
Zdroj: MR. D.I.Y.
Kontakt:
MR. D.I.Y.
E-mail: eu.rental.proposal@mrdiy.com
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59688.