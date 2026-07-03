MR.DIY přináší do Česka investice, práci a dostupné ceny.

Společnost plánuje otevřít 20 prodejen v Praze a dalších velkých městech, přičemž dlouhodobým cílem je vybudovat síť více než 100 prodejen po celé České republice. Expanze představuje víceletou investici zahrnující výstavbu a vybavení prodejen, rozvoj lokálních aktivit i zřízení českého sídla společnosti. Současně podpoří spolupráci s obchodními centry a retail parky.
Růst společnosti MR.DIY vytvoří již v první fázi stovky nových pracovních míst, přičemž v dlouhodobém horizontu má potenciál přinést tisíce pracovních příležitostí v oblasti maloobchodu, logistiky i administrativních a korporátních pozic. Tím společnost přispěje k rozvoji místní ekonomiky a posílí maloobchodní sektor.
Základem nabídky společnosti je důraz na výhodné ceny a dostupnost. Českým zákazníkům nabídne široký sortiment výrobků pro každodenní potřebu za atraktivní ceny. Při otevření budou prodejny nabízet 8000 až 10.000 produktů, přičemž sortiment se bude postupně rozšiřovat až na 20.000 položek, což zákazníkům umožní pohodlný nákup všeho potřebného na jednom místě.
„Náš vstup na český trh odráží naši důvěru v jeho potenciál a naši ambici investovat, vytvářet nová pracovní místa a zpřístupnit českým spotřebitelům kvalitní výrobky pro každodenní potřebu za dostupné ceny. Zároveň chceme přispět k dlouhodobému ekonomickému růstu České republiky,“ uvedla Magdalena Nazarewicz, regionální ředitelka pro rozvoj podnikání (CEE Regional BD Director).
MR.DIY je největší maloobchodní řetězec pro domácnost a hobby s více než 5700 prodejnami v 15 zemích. Nabízí kvalitní výrobky pro každodenní život za dostupné ceny.
Zdroj: MR.DIY