Mrtvice vyžaduje neodkladnou lékařskou pomoc. VoZP radí, jak jí předcházet a včas rozpoznat příznaky

Mozková mrtvice ohrožuje ročně životy desítek tisíc lidí v Česku, netýká se však jenom seniorů, ale postihují i mladé lidi. Až 30 % pacientů na následky CMP umírá. Nejčastěji jde o tzv. ischemickou cévní mozkovou příhodu (iCMP), kdy dojde k částečnému nebo úplnému ucpání tepny. Do části mozku se tak sníží nebo úplně zastaví přítok krve. Kvůli nedokrvení tkáň odumírá a nenávratně se poškozuje.

„Častým následkem bývá trvalá invalidita, mj. narušení schopnosti hýbat jednou polovinou těla, dále poruchy řeči, paměti nebo zhoršení zraku. Pokud se však člověku zasaženému akutní mozkovou příhodou dostane včasné pomoci, může vyváznout bez jakýchkoliv následků nebo jen s lehkým postižením, například mírným oslabením končetin,“ vysvětluje Josef Křivánek, ředitel odboru komunikace a marketingu Vojenské zdravotní pojišťovny.

Jestliže k CMP dojde, nejdůležitější je co nejdříve rozpoznat její příznaky a ihned kontaktovat záchrannou službu. Léčba by měla být zahájena nejpozději do čtyř a půl hodiny od vzniku prvních projevů. Mezi ty nejtypičtější patří ochrnutí horní a dolní končetiny na jedné straně těla, ochrnutí poloviny obličeje a pokles ústního koutku, potíže s mluvením či porozuměním řeči, porucha rovnováhy, silná bolest hlavy či náhlé potíže s viděním. Vznik mozkové mrtvice má mnoho příčin, které označujeme jako rizikové faktory. Některé z nich lze výrazně snížit naší vlastní snahou.

„Mezi nejrizikovější faktory patří například vysoký krevní tlak. Předejít cévní mozkové příhodě lze i ukončením kouření a omezením konzumace alkoholu, snížením příjmu soli, tuku, cukrů a pravidelnou fyzickou aktivitou. Neměli bychom zapomínat ani na preventivní prohlídky, během nichž lékaři pomohou případné problémy odhalit včas,“ upozorňuje Josef Křivánek z Vojenské zdravotní pojišťovny.

Vojenská zdravotní pojišťovna poskytuje svým klientům řadu výhod spojených s předcházením celé řadě onemocnění včetně mozkové mrtvice. Nabízí například příspěvky na pohybové aktivity a také plně hradí většinu preventivních prohlídek. Více informací o benefitech naleznete na webu www.vozp.cz/prispevky-na-prevenci.

O Vojenské zdravotní pojišťovně

Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky od roku 1993 zajišťuje zdravotní péči prostřednictvím špičkových odborníků ve vojenských i civilních zdravotnických zařízeních a lázeňských domech. O svých 700 tisíc pojištěnců pečuje prostřednictvím smluvní zdravotnické sítě po celé ČR, která zahrnuje přes 25 tisíc poskytovatelů.

www.vozp.cz

Zdroj: VoZP

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.