MSV 2025 přinese konference i prostor pro partnerství na globální úrovni

První veletržní den bude tradičně ve znamení sněmu Svazu průmyslu a dopravy ČR, na kterém mohou podnikatelé diskutovat napřímo s představiteli státu. Novým prvkem veletrhu je vyhlášení prestižní ankety Manažer roku v průběhu zahajovacího večera MSV, jež přinese jedinečné příběhy úspěchu českého byznysu. Soutěž již 32 let pořádá Česká manažerská asociace, která touto cestou oceňuje špičkové osobnosti z oblasti managementu a řízení firem, a to v několika kategoriích. Letos zaznamenala soutěž rekordní počet přihlášených účastníků. Česká manažerská asociace v ten stejný den pořádá i ČMA Fórum, které nabídne inspirativní příběhy lídrů z průmyslu a jejich zkušenosti.
Vrcholem druhého dne MSV bude historicky první Fórum Svazu energetiky ČR. Diskutovat na něm budou lídři energetických firem i průmyslových podniků o energetické infrastruktuře 21. století i zajištění konkurenceschopných a bezpečných dodávek. Zvláštní pozornost si zaslouží také manažerský summit DefenCEO, který se zaměří na příležitosti v obranném průmyslu. Ředitelé a manažeři firem zde získají detailní vhled do fungování zakázek, dodavatelských řetězců i financování projektů v oblasti obrany a bezpečnosti.
Světové trhy na dosah: Indonésie, Jižní Korea, USA i Německo
MSV je také branou k novým exportním příležitostem. Letos se ho zúčastní delegace z americké Georgie, která představí investiční prostředí a možnosti podnikání ve Spojených státech. Setkání nabídne praktické rady ohledně legislativy, daní, financování, inovací a zároveň umožní přímý networking s institucemi a firmami podporujícími vstup na americký trh. Fórum Indonésie–Česko: Obchodní a investiční příležitosti 2025 připomene 75 let diplomatických vztahů a ukáže šance v oblastech výroby, infrastruktury nebo digitální ekonomiky. Velkým lákadlem bude i Sourcing Day Korea, kam dorazí patnáct korejských nákupčích z asociace KOIMA. Exportní seminář zaměřený na Německo a Polsko pak poskytne praktické tipy, jak se úspěšně prosadit u nejbližších obchodních partnerů. Tradiční Swiss Business Breakfast nabídne prostor pro sdílení zkušeností a navazování obchodních kontaktů mezi českými a švýcarskými firmami.
Digi Stage: čtyři dny inovací, technologií a inspirace pro průmysl i mladou generaci
Součástí projektu Digitální továrna 2.0 je program na Digi Stage, který od úterý do pátku nabídne diskuse i konkrétní případové studie na aktuální témata z oblasti automatizace a digitalizace průmyslu.
V úterý 7. října pod názvem United by Innovation – Lídři v průmyslu proběhnou rozhovory s významnými osobnostmi českého průmyslu o tom, jak inovace propojují jednotlivé obory a posilují konkurenceschopnost firem.
Středa 8. října přinese blok Digitální továrna v praxi. Na pódiu zazní příběhy firem, které vsadily na inovace, vystoupí lídři v oblasti robotiky a ukážou se konkrétní technologie Průmyslu 4.0. Program doplní praktické případové studie i diskuse o tom, zda českým firmám neujíždí vlak digitalizace.
Čtvrtek 9. října se ponese v duchu hesla Budoucnost je digitální. Představí se startupy, které uspěly na mezinárodní scéně, zazní příběhy inovativních brněnských firem, a chybět nebudou ukázky toho, jak testbedy pomáhají růst díky umělé inteligenci a novým technologiím. Specifická řešení pro specifické provozy doplní příklady využití 5G sítí a energetické optimalizace.
Závěrečný den, pátek 10. října, bude věnován mladé generaci pod názvem Next Generation – Zaměřeno na studenty. Na programu bude polytechnické vzdělávání v praxi, výuka robotiky a automatizace na středních školách i inspirace z oblasti kosmonautiky, o které promluví Jan Spratek. Studenti se také dozvědí, jak proměnit vlastní nápady v podnikání a proč je technologická gramotnost klíčem k budoucnosti.
Česká národní expozice i nové projekty
Významným prostorem pro prezentaci českých podniků bude Česká národní expozice v pavilonu P. Poprvé se zde veřejnosti představí jednotný vizuální styl České republiky, který posiluje prestiž země v zahraničí a pomáhá efektivněji prezentovat české produkty a značky. Projekt Identita ukáže na příkladech úspěšných firem, jak silná vizuální identita může otevřít cestu k novým zákazníkům a stát se motorem růstu. Součástí celého programu budou také konzultace zdarma s předními odborníky na grafický design, inspirativní ukázky dobré praxe i aktuální informace o nových technologiích, exportu, vodíkových inovacích, 5G sítích, dotačních příležitostech či dostavbě jaderné elektrárny. Novinkou letošního ročníku jsou navíc živě vysílané podcasty CzechUP: Co hýbe českým průmyslem?, které přinesou praktické tipy a zkušenosti přímo od lidí z oboru.
Novinkou MSV bude i speciální expozice ROBOTY 2025. Ta nabídne po celou dobu konání veletrhu dvě doprovodné aktivity. V rámci živého podcastu Vše o průmyslu vystoupí hosté, kteří mají co říct k budoucnosti výroby, automatizace a robotiky. Speciální komentované prohlídky MSV TOUR během dvou hodin provedou účastníky vybranými expozicemi, kde se dozví, jaké technologie se právě dnes nasazují do praxe – od kolaborativních a mobilních robotů až po plně automatizované výrobní linky.
Networking a nové impulzy pro podnikání
Vedle velkých konferencí a fór nabídne MSV i řadu akcí, které mají velký praktický dopad. Meeting Point CzechTrade v prostoru České národní expozice otevře prostor pro individuální konzultace s odborníky na exportní strategie. Na stejném místě najdou návštěvníci i projekt Contact Ukraine, platformu pro konzultace a hledání možností spolupráce s ukrajinskými partnery. V nové design lounge zase zájemcům poradí, jak posílit značku prostřednictvím kvalitního designu a vizuální identity. Specializovaná výstava 3D Expo pak představí nejnovější technologie aditivní výroby a jejich využití v průmyslové praxi. Tradiční platformu pro desítky předem domluvených schůzek zajistí matchmakingová akce Kontakt-Kontrakt.
Zdroj: BVV
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.
PROTEXT