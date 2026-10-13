MSV 2026 ukázal nejnovější průmyslové inovace a potvrdil význam osobních setkání

Tradiční strojírenství se stále úžeji propojuje s novými technologiemi. A právě to názorně ukázal letošní Mezinárodní strojírenský veletrh společně s pěticí specializovaných veletrhů IMT, PLASTEX, WELDING, FOND-EX a PROFINTECH. Hlavními tématy ročníku byly transformace průmyslu, umělá inteligence, robotizace, 3D tisk a digitalizace, vše v živých ukázkách a konkrétních aplikacích. „Ať už jde o expozice, program nebo obchodní jednání, všechno spojila jedna myšlenka: technologie naživo, byznys osobně. Právě v tomto duchu se nesl celý letošní strojírenský veletrh. O technologických řešeních se tady nejenom mluvilo, návštěvníci je mohli vidět v provozu, vyzkoušet si je a mluvit přímo s lidmi, kteří je vyvíjejí a zavádějí do výroby,“ řekl o letošním ročníku generální ředitel společnosti Veletrhy Brno Jan Kubata.
„Z reakcí vystavovatelů vidíme, že osobní setkávání má v průmyslu stále zásadní význam. Firmy na MSV nepřijíždějí jen představovat své novinky, ale především jednat se zákazníky a řešit konkrétní projekty. Právě to je pro nás nejdůležitější zpětná vazba a potvrzení, že veletrh má i v dnešní digitální době své nezastupitelné místo,“ zhodnotil letošní ročník ředitel MSV Michalis Busios.
Diskuze podnikatelů s představiteli státu
Veletrh navštívila řada významných hostů v čele s předsedou Senátu Parlamentu ČR Milošem Vystrčilem, premiérem Andrejem Babišem, ministrem průmyslu a obchodu Karlem Havlíčkem a dalšími členy české vlády. Zahájení MSV se poprvé odehrálo dopoledne na České národní expozici, která sdružila na jednom místě nabídku služeb státu směrem k podnikatelům. Tradiční Sněm Svazu průmyslu a dopravy ČR zhodnotil z pohledu podnikatelů první rok působení současné vlády a předložil jejím představitelům návrhy na kroky, které by pomohly českému průmyslu odbourat překážky a zvýšit konkurenceschopnost na globálním trhu.
Mezinárodní rozměr a nové obchodní příležitosti
MSV potvrdil svou mezinárodní roli. Vedle vystavovatelů z 39 zemí se v Brně představily zahraniční národní expozice a do programu se zapojily obchodní a oficiální delegace. Veletrh tak vytvořil prostor nejen pro prezentaci technologií, ale také pro jednání o exportu, investicích a nových průmyslových partnerstvích. Mezinárodní kontakty podpořila i kooperační platforma Kontakt-Kontrakt.
Digitální továrna ukázala technologie, které už míří do praxe
Jedním z nejvýraznějších projektů letošního MSV byla Digitální továrna 2.0. Národní centrum Průmyslu 4.0 a jeho partneři v rámci společné prezentace United by Innovation ukázali, jak se propojují lidé, roboti, umělá inteligence a výrobní data. K vidění byla digitální dvojčata strojů i celých podniků, průmyslová 5G komunikace, využití AI při diagnostice a řízení výroby i možnosti trénování robotů ve virtuálním prostředí a následného přenosu řešení do skutečného provozu.
Pozornost přitahovala také humanoidní robotika, masážní robot, chytré brýle nebo autonomní mobilní roboty. Expozice přitom nesloužila pouze jako přehlídka novinek: firmy zde mohly s experty konzultovat vlastní technologické problémy a hledat cestu od digitálního auditu přes ověření řešení v testbedu až k jeho financování a nasazení do výroby.
Robotika, 3D tisk i tradiční výrobní technologie
Samostatná společná expozice ROBOTY v pavilonu P představila praktické možnosti robotizace výroby, manipulace, svařování a strojového vidění. Návštěvníci se mohli s robotem utkat v logické hře a současně s odborníky probírat konkrétní automatizační projekty. Na expozici navázalo také odborné setkání ROBO MEET UP zaměřené na zkušenosti z provozu, návratnost investic a překážky při zavádění robotů.
Významný prostor dostala rovněž aditivní výroba prostřednictvím projektu 3D EXPO. Veletrh však nestál pouze na digitálních technologiích. Obráběcí a tvářecí stroje, svařování, slévárenství, zpracování plastů a další tradiční obory tvořily jeho pevný základ. Právě jejich propojení s automatizací, softwarem a daty ukázalo, jak se mění současná průmyslová výroba.
Více než sto odborných akcí, prostor pro osobní jednání i rozvoj mladé generace
Letošní MSV posílil formát veletrhu, který vedle výstavních expozic nabízí také intenzivní konferenční program a networking. V průběhu čtyř dnů se uskutečnilo přibližně sto odborných akcí a diskuzí. DIGI STAGE přinesla případové studie z digitalizace, průmyslové AI, robotiky, 5G a kybernetické bezpečnosti, zatímco nová TECHNOLOGY STAGE otevřela dialog mezi výrobci, zákazníky, výzkumníky a školami o konkrétních výrobních technologiích a odborném vzdělávání.
Bohatý program probíhal i v České národní expozici, která představila 13 státních institucí v čele s Ministerstvem průmyslu a obchodu. Diskuze cílily zejména na možnosti expanze na zahraniční trhy. Součástí doprovodného programu byla i konference DEFENCEO věnovaná obrannému průmyslu a technologiím dvojího užití nebo setkání evropského nástrojařského sektoru ISTMA Europe.
Důležitým bodem doprovodného programu byla také podpora technického vzdělávání a nastupující generace odborníků. Obě veletržní pódia nabídla speciální přednášky pro studenty zaměřené na moderní technologie, jejich využití ve výuce i možnosti profesního uplatnění v průmyslu. Na veletrhu se uskutečnil také 17. ročník Soutěže mladých strojařů v programování CNC obráběcích strojů, ve kterém poměřilo své schopnosti 103 studentů z 25 středních odborných škol z celé České republiky.
Zlaté medaile se vrátily v nové podobě
Významnou součástí letošního MSV byl návrat soutěže Zlatá medaile, která ocenila technologické inovace i jejich přínos pro průmyslovou praxi. Zlatou medaili MSV za inovaci v průmyslu získal za modulární výukový stroj VOSA 450 jeho výrobce a vystavovatel VOPSS Řepeč s.r.o. Komise ocenila inovativní modulární koncepci CNC stroje, který propojuje praktickou výuku s produktivním nasazením v komerčních provozech a umožňuje výuku celého životního cyklu stroje.
Další kategorie byla nově vyhrazena exponátům specializovaných veletrhů PLASTEX, WELDING, PROFINTECH a FOND-EX. V ní uspěl finský Pemamek s řešením PEMA Scan, které přizpůsobuje vícevrstvé robotické svařování skutečné geometrii svarové mezery.
Třetí Zlatá medaile letošního ročníku se udělovala za mimořádný univerzitní projekt. Získal ji exponát BeamShape ElectronForge. Nová generace 3D tiskárny kovů využívající tavení elektronovým svazkem brněnské technologické společnosti BeamShape měla na veletrhu dokonce svoji světovou premiéru. Společnost BeamShape vznikla jako spin-off Vysokého učení technického v Brně.
Speciální ceny ocenily osobnosti i dlouhodobou spolupráci
Poprvé se v rámci slavnostního večera 67. MSV udělovalo ocenění Žena průmyslu, které zdůraznilo roli žen v průmyslových oborech. Historicky první laureátkou této ceny se stala Denisa Materová, generální ředitelka strojírenské skupiny Promet Group, kterou na ocenění navrhlo představenstvo Svazu průmyslu a dopravy ČR. Ocenění Osobnost československého strojírenství převzal profesor Petr Demeč. Cenu společnosti Veletrhy Brno obdrželo Národní centrum Průmyslu 4.0 za dlouhodobou podporu MSV a rozvoj projektu Digitální továrna 2.0. Slavnostní večer uzavřelo vyhlášení ocenění Manažer roku 2025, které vyzdvihuje výrazné osobnosti českého byznysu.
Ocenění pro nejlepší průmyslový design
Vyhlášeny byly také ceny za nejlepší průmyslový design, které společně udělují Design Centrum CzechTrade (součástí agentury Czech Business) a Veletrhy Brno. První místo získala společnost PEGAS-GONDA za pásovou pilu na kov, druhé místo obsadila TAJMAC-ZPS s automatickým soustruhem a třetí skončil Pragostroj se 3D tiskárnou. Ocenění připomněla, že inovace průmyslových výrobků nespočívá jen v technických parametrech, ale také v jejich funkčnosti, ergonomii a designu.
Příští MSV se uskuteční již v září 2027
Další ročník Mezinárodního strojírenského veletrhu se uskuteční mimořádně od 14. do 17. září 2027. Oproti tradičnímu říjnovému termínu se tak veletrh posune o několik týdnů dříve. Změna souvisí s koordinací MSV s dalšími významnými světovými průmyslovými veletrhy. Společně s 68. ročníkem MSV se bude konat i specializovaný veletrh TRANSPORT a LOGISTIKA.
Zdroj: Veletrhy Brno
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59596.