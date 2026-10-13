MSV 2026 ukázal nejnovější průmyslové inovace a potvrdil význam osobních setkání

Autor:
  11:00
Sledovat Metro na Googlu

Brno 13. října 2026 (PROTEXT) - Devět plně obsazených hal brněnského výstaviště nabídlo přehlídku toho nejzajímavějšího, co se děje v současném průmyslu. Expozice 1379 vystavujících firem ze 39 zemí si za čtyři dny prohlédlo více než 55 tisíc návštěvníků, především techniků a manažerů, kteří potřebují technologické inovace rychle zavádět do praxe. Příští ročník MSV se s ohledem na kalendář významných světových oborových akcí mimořádně uskuteční ve dřívějším termínu – od 14. do 17. září 2027.

Tradiční strojírenství se stále úžeji propojuje s novými technologiemi. A právě to názorně ukázal letošní Mezinárodní strojírenský veletrh společně s pěticí specializovaných veletrhů IMT, PLASTEX, WELDING, FOND-EX a PROFINTECH. Hlavními tématy ročníku byly transformace průmyslu, umělá inteligence, robotizace, 3D tisk a digitalizace, vše v živých ukázkách a konkrétních aplikacích. „Ať už jde o expozice, program nebo obchodní jednání, všechno spojila jedna myšlenka: technologie naživo, byznys osobně. Právě v tomto duchu se nesl celý letošní strojírenský veletrh. O technologických řešeních se tady nejenom mluvilo, návštěvníci je mohli vidět v provozu, vyzkoušet si je a mluvit přímo s lidmi, kteří je vyvíjejí a zavádějí do výroby,“ řekl o letošním ročníku generální ředitel společnosti Veletrhy Brno Jan Kubata.

Z reakcí vystavovatelů vidíme, že osobní setkávání má v průmyslu stále zásadní význam. Firmy na MSV nepřijíždějí jen představovat své novinky, ale především jednat se zákazníky a řešit konkrétní projekty. Právě to je pro nás nejdůležitější zpětná vazba a potvrzení, že veletrh má i v dnešní digitální době své nezastupitelné místo,“ zhodnotil letošní ročník ředitel MSV Michalis Busios.

Diskuze podnikatelů s představiteli státu

Veletrh navštívila řada významných hostů v čele s předsedou Senátu Parlamentu ČR Milošem Vystrčilem, premiérem Andrejem Babišem, ministrem průmyslu a obchodu Karlem Havlíčkem a dalšími členy české vlády. Zahájení MSV se poprvé odehrálo dopoledne na České národní expozici, která sdružila na jednom místě nabídku služeb státu směrem k podnikatelům. Tradiční Sněm Svazu průmyslu a dopravy ČR zhodnotil z pohledu podnikatelů první rok působení současné vlády a předložil jejím představitelům návrhy na kroky, které by pomohly českému průmyslu odbourat překážky a zvýšit konkurenceschopnost na globálním trhu.

Mezinárodní rozměr a nové obchodní příležitosti

MSV potvrdil svou mezinárodní roli. Vedle vystavovatelů z 39 zemí se v Brně představily zahraniční národní expozice a do programu se zapojily obchodní a oficiální delegace. Veletrh tak vytvořil prostor nejen pro prezentaci technologií, ale také pro jednání o exportu, investicích a nových průmyslových partnerstvích. Mezinárodní kontakty podpořila i kooperační platforma Kontakt-Kontrakt.

Digitální továrna ukázala technologie, které už míří do praxe

Jedním z nejvýraznějších projektů letošního MSV byla Digitální továrna 2.0. Národní centrum Průmyslu 4.0 a jeho partneři v rámci společné prezentace United by Innovation ukázali, jak se propojují lidé, roboti, umělá inteligence a výrobní data. K vidění byla digitální dvojčata strojů i celých podniků, průmyslová 5G komunikace, využití AI při diagnostice a řízení výroby i možnosti trénování robotů ve virtuálním prostředí a následného přenosu řešení do skutečného provozu.

Pozornost přitahovala také humanoidní robotika, masážní robot, chytré brýle nebo autonomní mobilní roboty. Expozice přitom nesloužila pouze jako přehlídka novinek: firmy zde mohly s experty konzultovat vlastní technologické problémy a hledat cestu od digitálního auditu přes ověření řešení v testbedu až k jeho financování a nasazení do výroby.

 

Robotika, 3D tisk i tradiční výrobní technologie

Samostatná společná expozice ROBOTY v pavilonu P představila praktické možnosti robotizace výroby, manipulace, svařování a strojového vidění. Návštěvníci se mohli s robotem utkat v logické hře a současně s odborníky probírat konkrétní automatizační projekty. Na expozici navázalo také odborné setkání ROBO MEET UP zaměřené na zkušenosti z provozu, návratnost investic a překážky při zavádění robotů.

Významný prostor dostala rovněž aditivní výroba prostřednictvím projektu 3D EXPO. Veletrh však nestál pouze na digitálních technologiích. Obráběcí a tvářecí stroje, svařování, slévárenství, zpracování plastů a další tradiční obory tvořily jeho pevný základ. Právě jejich propojení s automatizací, softwarem a daty ukázalo, jak se mění současná průmyslová výroba.

Více než sto odborných akcí, prostor pro osobní jednání i rozvoj mladé generace

Letošní MSV posílil formát veletrhu, který vedle výstavních expozic nabízí také intenzivní konferenční program a networking. V průběhu čtyř dnů se uskutečnilo přibližně sto odborných akcí a diskuzí. DIGI STAGE přinesla případové studie z digitalizace, průmyslové AI, robotiky, 5G a kybernetické bezpečnosti, zatímco nová TECHNOLOGY STAGE otevřela dialog mezi výrobci, zákazníky, výzkumníky a školami o konkrétních výrobních technologiích a odborném vzdělávání.

Bohatý program probíhal i v České národní expozici, která představila 13 státních institucí v čele s Ministerstvem průmyslu a obchodu. Diskuze cílily zejména na možnosti expanze na zahraniční trhy. Součástí doprovodného programu byla i konference DEFENCEO věnovaná obrannému průmyslu a technologiím dvojího užití nebo setkání evropského nástrojařského sektoru ISTMA Europe.

Důležitým bodem doprovodného programu byla také podpora technického vzdělávání a nastupující generace odborníků. Obě veletržní pódia nabídla speciální přednášky pro studenty zaměřené na moderní technologie, jejich využití ve výuce i možnosti profesního uplatnění v průmyslu. Na veletrhu se uskutečnil také 17. ročník Soutěže mladých strojařů v programování CNC obráběcích strojů, ve kterém poměřilo své schopnosti 103 studentů z 25 středních odborných škol z celé České republiky.

Zlaté medaile se vrátily v nové podobě

Významnou součástí letošního MSV byl návrat soutěže Zlatá medaile, která ocenila technologické inovace i jejich přínos pro průmyslovou praxi. Zlatou medaili MSV za inovaci v průmyslu získal za modulární výukový stroj VOSA 450 jeho výrobce a vystavovatel VOPSS Řepeč s.r.o. Komise ocenila inovativní modulární koncepci CNC stroje, který propojuje praktickou výuku s produktivním nasazením v komerčních provozech a umožňuje výuku celého životního cyklu stroje.

Další kategorie byla nově vyhrazena exponátům specializovaných veletrhů PLASTEX, WELDING, PROFINTECH a FOND-EX. V ní uspěl finský Pemamek s řešením PEMA Scan, které přizpůsobuje vícevrstvé robotické svařování skutečné geometrii svarové mezery.

Třetí Zlatá medaile letošního ročníku se udělovala za mimořádný univerzitní projekt. Získal ji exponát BeamShape ElectronForge. Nová generace 3D tiskárny kovů využívající tavení elektronovým svazkem brněnské technologické společnosti BeamShape měla na veletrhu dokonce svoji světovou premiéru. Společnost BeamShape vznikla jako spin-off Vysokého učení technického v Brně.

Speciální ceny ocenily osobnosti i dlouhodobou spolupráci

Poprvé se v rámci slavnostního večera 67. MSV udělovalo ocenění Žena průmyslu, které zdůraznilo roli žen v průmyslových oborech. Historicky první laureátkou této ceny se stala Denisa Materová, generální ředitelka strojírenské skupiny Promet Group, kterou na ocenění navrhlo představenstvo Svazu průmyslu a dopravy ČR. Ocenění Osobnost československého strojírenství převzal profesor Petr Demeč. Cenu společnosti Veletrhy Brno obdrželo Národní centrum Průmyslu 4.0 za dlouhodobou podporu MSV a rozvoj projektu Digitální továrna 2.0. Slavnostní večer uzavřelo vyhlášení ocenění Manažer roku 2025, které vyzdvihuje výrazné osobnosti českého byznysu.

Ocenění pro nejlepší průmyslový design

Vyhlášeny byly také ceny za nejlepší průmyslový design, které společně udělují Design Centrum CzechTrade (součástí agentury Czech Business) a Veletrhy Brno. První místo získala společnost PEGAS-GONDA za pásovou pilu na kov, druhé místo obsadila TAJMAC-ZPS s automatickým soustruhem a třetí skončil Pragostroj se 3D tiskárnou. Ocenění připomněla, že inovace průmyslových výrobků nespočívá jen v technických parametrech, ale také v jejich funkčnosti, ergonomii a designu.

Příští MSV se uskuteční již v září 2027

Další ročník Mezinárodního strojírenského veletrhu se uskuteční mimořádně od 14. do 17. září 2027. Oproti tradičnímu říjnovému termínu se tak veletrh posune o několik týdnů dříve. Změna souvisí s koordinací MSV s dalšími významnými světovými průmyslovými veletrhy. Společně s 68. ročníkem MSV se bude konat i specializovaný veletrh TRANSPORT a LOGISTIKA.

 

Zdroj: Veletrhy Brno 

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59596.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Zemřel Jiří Štěpnička. Hrál v Národním i Gottwalda, namluvil Forda či Douglase

Jiří Štěpnička (Praha, 27. února 2020)

Filmový a divadelní herec Jiří Štěpnička zemřel ve věku 79 let. Dlouholetý člen Národního divadla ztvárnil desítky rolí, jeho hlasem mluvil v českém znění Harrison Ford či Michael Douglas. Jeho...

Sloní zadek není diagnóza. Proč s ním můžete chodit a vůbec netušit, že ho máte?

Nejde o to, jestli jsou kalhoty úzké nebo široké. Jde o rozdíl mezi záměrnou...

Není to diagnóza postavy ani módní trend. Sloní zadek je poněkud nelichotivé označení pro situaci, kdy se na zadní části pánských kalhot hromadí přebytečná látka. Pod zadkem pak vznikají nevzhledné...

Volby 2026 skončily, začíná sčítání hlasů. Kde sledovat výsledky online a kdy budou známé?

Vysypávání volební urny ve volební místnosti na Střední průmyslové škole...

Volební místnosti se v sobotu 10. října ve 14 hodin uzavřely. Komunální a senátní volby 2026 skončily a volební komise začaly sčítat hlasy. Kdo ovládne pražský magistrát a další radnice v Česku?...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Výsledky voleb v Praze: Hnutí STAN vyhrálo volby do pražského magistrátu. Senátory čeká 2. kolo

Pražané v komunálních volbách vybírají zastupitele hlavního města i své městské části.

Volební místnosti se v sobotu po 14. hodině uzavřely. Pražané tak rozhodli o budoucím vedení metropole i svých městských částí. V některých částech hlavního města probíhaly také volby do Senátu....

Žvýkačky u pokladny už nestačí. Obchody kvůli samoobslužným pokladnám mění strategii

Nákupy během středečního otevření drogerie Normal. (12. srpna 2026)

Znáte to: stojíte u pokladny a na poslední chvíli hodíte do košíku balíček žvýkaček nebo čokoládovou tyčinku. Tomuto fenoménu se říká impulzivní nákup a pro obchodníky představuje obrovský byznys. S...

Společnost ExaGrid oznamuje rekordní výsledky v objemu objednávek a tržbách za třetí čtvrtletí

14. října 2026  9:08

Huť František v Sázavě píše nový příběh. Místo skla láká na akce, kulturu i brunch

Zde se tavilo sklo. Nejvetší sál huti nabízí velkolepý prostor.

Vysoké stropy, cihly a sklo. Huť František v Sázavě mění bývalou sklárnu v místo pro konference, svatby i kulturní večery. Na návštěvu ale nepotřebujete firemní pozvánku ani slavnostní šaty. Zastavit...

14. října 2026

Teplárny pokračují v odchodu od uhlí, nové technologie naplno spustí za tři roky

Elektrárna v Ostravě - Třebovicích společnosti Veolia

Další krok k ukončení spalování uhlí ve dvou velkých teplárnách Moravskoslezského kraje má za sebou společnost Veolia Energie. V Karviné uhlí nahradí kombinace zemního plynu a tuhých alternativních...

14. října 2026  8:52,  aktualizováno  8:52

Požár bytu v karlovarské Požární ulici. Hasiči zachraňovali i dvě děti

U požáru bytu v karlovarské Požární ulici zasahovalo osm jednotek hasičů.

Hasiči ve středu od časného rána zasahovali u požáru bytu v Požární ulici v Karlových Varech. Plamenné hoření se už podařilo uhasit, informovali kolem 5:00 na síti X. Na místo vyjelo osm jednotek....

14. října 2026  6:42,  aktualizováno  8:48

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Plyn po hormuzské krizi zůstává více než 2x dražší, biomasa zdražila méně

14. října 2026  7:54

Demolice domu, který překáží křižovatce, se zpožďuje. A obsadili ho bezdomovci

Dům z roku 1945 se nachází přímo na jedné z nejrušnějších křižovatek v...

Zdržení nabírá připravovaná demolice domu, který překáží rozšíření křižovatky havlíčkobrodské Masarykovy a Ledečské ulice. Ačkoliv ji radnice slibovala už přes léto, dům stále na svém místě stojí. A...

14. října 2026  7:42,  aktualizováno  7:42

Duch Nikoly Tesly a boj o zahrádky. Déčko chystá seriál o energii, který překvapí

Když dítě sleduje video, hraje on-line hru nebo využívá digitálního pomocníka,...

Režisér Ondřej Veverka propojuje hrané scény s animací a trikovými efekty, aby děti pobavil i vzdělal. V novém dobrodružném seriálu Energomise na Déčku se Kubík s Aničkou vydávají na misi za...

14. října 2026

Sýček v ohrožení. Sucho decimuje populaci, ochránci sovám donášejí hlodavce

Sýček obecný

Velmi málo mláďat sýčka obecného letos evidují ornitologové v oblasti severozápadních Čech, v níž žije největší populace těchto zákonem chráněných sov. Podle odborníků zde vyvedli sýčci pouhých 48...

14. října 2026  6:52,  aktualizováno  6:52

Signal Festival 2026: Kdy začíná, kolik stojí vstupné a kde najdete světelné instalace

Signal Festival 2026 rozzáří Prahu od 15. do 18. října. Návštěvníci mohou...

Signal Festival 2026 rozzáří Prahu od čtvrtka 15. do neděle 18. října. Čtrnáctý ročník přehlídky světelného a digitálního umění nabídne 21 instalací, dvě festivalové trasy v centru a Dejvicích i...

14. října 2026  6:02,  aktualizováno  6:02

Česko přijde o nejvyšší stavbu v zemi. Kdy a kde sledovat demolici vysílače Liblice

Vysílač Liblice čeká odstřel. Jaký je termín a kde jej sledovat?

Na první pohled ničím nezajímavá louka nedaleko staré kolínské silnice u Českého brodu se v posledních dnech stala centrem zájmu nadšenců do staré techniky a radioamatérů. Z širého okolí se sem...

14. října 2026  5:32,  aktualizováno  5:32

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

Není co pálit. Tak tristní sezonu nepamatujeme, smutní jihomoravské palírny

Dlouhé období sucha spolu s tropickými teplotami zdevastovalo celý kraj....

Osmdesát lidí přijíždí v běžné sezoně pálit meruňky do palírny v Tišnově. Letos dorazili jen dva zájemci. Takový obrázek ilustruje zmar letošní úrody. Jarní mrazy a následné sucho připravily ovocnáře...

14. října 2026  5:22,  aktualizováno  5:22

Děti mají energie na rozdávání. Kam vyrazit v Brně za každého počasí?

Ve spolupráci
BRuNO family park v Brně-Slatině nabízí atrakce a zábavu pro děti různých...

Venku prší, na hřišti je mokro a děti rozhodně nemají v plánu strávit odpoledne v klidu. Kam s nimi v Brně vyrazit, aby se mohly hýbat, objevovat a hrát si? BRuNO family park ve Slatině spojuje...

14. října 2026  5:02,  aktualizováno  5:02

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.