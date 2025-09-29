MSV se zaměří na technologie i silný program

  14:57
Brno 29. září 2025 (PROTEXT) - Od 7. do 10. října 2025 se Brno promění v centrum průmyslového dění. Mezinárodní strojírenský veletrh nabídne špičkové technologie, zajímavý program i možnosti navázat nové obchodní spolupráce. Letošní ročník se zároveň ponese v duchu transformace a nových výzev pro průmysl.

Širší záběr veletrhu se projeví v doprovodném programu, který přichází s atraktivními novinkami. Klíčovými konferenčními událostmi budou Sněm Svazu průmyslu a dopravy ČR, Fórum Svazu energetiky ČR a manažerský summit DefenCEO zaměřený na zakázky v obranném průmyslu. Chybět nebude ani 3D tisk v podobě specializované výstavy 3D EXPO. Nejvýznamnější matchmakingovou akcí bude Kontakt-Kontrakt. Podruhé se budou udělovat ceny za průmyslový design a poprvé se otevře i Design Lounge s odborným poradenstvím zaštítěným Design Centrem CzechTrade.

Technologie zblízka: ROBOTY, Digitální továrna 2.0 a pavilon autonomie

V pavilonu P se poprvé otevře expozice ROBOTY 2025. Společnost ABB zde představí nejnovější generaci kolaborativních robotů. FANUC přiveze robota basketbalistu a ukáže, jak precizní a zároveň zábavná může automatizace být. K dalším účastníkům patří třeba Gimatic, Vodafone Business, ATEsystem, Skylimit Industry nebo HAHN Automation.

Zároveň pokračuje úspěšný projekt Digitální továrna 2.0, který v pavilonu F pomůže nahlédnout do budoucnosti průmyslové výroby. Zlatým partnerem projektu je Národní centrum Průmyslu 4.0. Ten připravuje technologickou a konzultační část svého stánku ve spolupráci s RICAIP Testbedem Praha. Mezi zapojenými partnery v expozici nebudou chybět významná jména jako Siemens, ŠKODA AUTO, KUKA, T-Mobile, Česká spořitelna, Smart Informatics, DEL, PHARIS nebo EIT Manufacturing. Pořadatelé připravují v prostoru také nový interaktivní koncept digitální stage.

Třetím centrem prezentace nejmodernějších technologií bude pavilon Y, který se promění v pavilon autonomních řešení.

Tradičně silné bude na MSV zastoupení zahraničních firem. Nejvíce jich přijede z Německa, Slovenska a Polska, ale početná účast se očekává i z asijských zemí. Služby různých státních institucí podnikatelům budou opět sdružené na jednom místě v České národní expozici.

Energetika jako zvýrazněné téma MSV

Vůbec první fórum Svazu energetiky ČR se bude zabývat zásadními otázkami blízké budoucnosti. Jak udržet konkurenceschopnost českého průmyslu? Jak zajistit, aby energie zůstala dostupná pro domácnosti? Jak rychle vybudovat moderní přenosové a distribuční sítě a jak přitom zajistit bezpečnost a stabilitu dodávek? Zástupci z nového Svazu energetiky budou klíčová témata řešit na fóru, které se koná 8. října od 10 hodin během MSV.

 

MSV se koná souběžně s veletrhem Transport a Logistika. Vstupenky jsou k dostání nejvýhodněji online na www.msvbrno.cz.

 

Zdroj: Veletrhy Brno

 

 

 

PROTEXT

 

Deníčková soutěž: Jak zvládáte začátek školního roku? Přidej deníček a vyhraj

Rodiny s dětmi mají zase sebou prvních pár dní ve vzdělávacích institucích. První školní či školkové dny ale bývají náročné pro všechny zúčastněné....

