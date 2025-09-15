Mucha Sekt boduje v prestižní soutěži TOP 77 vín České republiky

Odborná degustace proběhla ve čtvrtek 22. a v pátek 23. května a zahrnovala hodnocení 476 vzorků vín ze 89 vinařství. Organizátoři letošní ročník označili za mimořádně vydařený, s důrazem na vysokou kvalitu přihlášených vzorků a profesionální úroveň celé akce.
„Produkty značky Mucha Sekt získávají pravidelně medaile na mezinárodních i domácích soutěžích. Jsme velmi hrdí, že mezi nejlépe hodnocenými víny nechyběla letošní novinka Mucha Sekt Blue Edition, klasické sekty jako Mucha Sekt Brut, Mucha Sekt Demi Sec, Mucha Sekt De Luxe Doux, letní Mucha Sekt ICE Rosé nebo bílý nealkoholický Mucha Sekt,“ doplnil k zisku medailí Maroš Puškár, ředitel společnosti Soare sekt.
Každý ze zmíněných sektů získal ocenění 3 hvězdy, které svědčí o výjimečné kvalitě a konzistentní úrovni našich produktů napříč celým portfoliem.
„Velmi si vážíme tohoto ocenění, které je výsledkem pečlivé práce celého týmu Soare sekt a důkazem, že spojení kvalitních surovin, technologického know-how a silného estetického odkazu Alfonse Muchy nese své ovoce,“ uvedla Barbara Kozielová, marketingová manažerka značky.
TOP 77 vín v České republice patří mezi nejdéle kontinuálně pořádané vinařské soutěže u nás a těší se dlouhodobé důvěře odborné veřejnosti i samotných vinařů.
Letos v červenci uplynulo 165 let od Muchova narození. „Jsem velmi rád za dlouholetou spolupráci naší nadace se společností Soare sekt. Navíc i spojení naší rodiny se světem dobrého vína trvá už spoustu let. První zmínka o něm totiž sahá až do patnáctého století, konkrétně do roku 1488, kde Voršila Muchapeková „poručila vinohrad v Rovni strýci svému Muchovi a k tomu tři drejlinky vína“. Můj pradědeček Alfons Mucha prožil mnoho krásných časů se sklenkou dobrého vína v ruce,“ doplnil k domácímu úspěchu Marcus Mucha, Výkonný ředitel Nadace Mucha.
Zdroj: Soare sekt