Mucha Sekt okouzluje elegancí. Dvě zlaté a tři stříbrné z Prague Wine Trophy 2025

Na stupních vítězů se letos ocitl jemně ovocný Mucha Sekt Ice Rosé, jehož vůně divokých malin a lesních jahod se snoubí s jemným perlením a růžovým leskem v každé sklenici. Není divu, že si odnesl zlatou medaili – představuje růžové umění na ledu, které potěší všechny, kdo si rádi připíjejí s lehkostí.
Stejně tak si Prague Gold zasloužil Mucha Sekt de Luxe Doux, sekt s jemnou květinovou vůní a delikátním perlením, který osloví milovníky sladšího stylu. Je to víno, které vybízí k tomu, abychom si vychutnali krásu života do posledního doušku.
Další zástupci značky Mucha Sekt si z letošního ročníku odnesli stříbrná ocenění, která potvrzují jejich trvale vysokou úroveň.Polosuchý Mucha Sekt Demi Sec zaujme vůní biskvitů na ovocném pozadí a dokonale vyváženou harmonií svěží kyselinky a jemného zbytkového cukru. Suchý Mucha Sekt Brut přináší pikantní svěžest, vyváženou ovocnými tóny a lehkým perlením, které promění každý moment v nezapomenutelný zážitek. A konečně Mucha Sekt Ice – zářivě zlatý sekt s muškátovými tóny, jiskřivým perlením a svěžím aroma letního ovoce – připomíná, že i na ledu může vzniknout umění.
„Naše sekty nejsou jen o chuti, ale i o emocích. Každá láhev je malým uměleckým dílem, které propojuje krásu, eleganci a radost ze života. Získaná ocenění z Prague Wine Trophy 2025 jsou pro nás potvrzením, že tato filozofie má smysl,“ uvádí Ing. Maroš Puškár, ředitel společnosti Soare sekt a.s.
Zákazníci mohou vybírat z rozmanité řady stylových sektů, od suchých až po sladší nebo dokonce speciální růžové sekty, a každý si tak může najít svou oblíbenou kombinaci chutí a stylů včetně nealkoholických variant. Každý z Mucha Sektů nese unikátní umělecké dílo inspirované jedním z nejslavnějších českých malířů, Alfonse Muchy. Spojení vína s uměním dává každé lahvi nezaměnitelný charakter, který oslovuje nejen milovníky vína, ale i příznivce výtvarného umění. Medaile získané na Prague Wine Trophy tak nejsou jen oceněním kvality, ale i oslavou kultury a tradice. „Mucha Sekty pravidelně sbírají ocenění nejen na domácích, ale i na mezinárodních soutěžích, jako jsou Mundus Vini, Berliner Wine Trophy či TOP 77 vín v ČR,“ dodává brand managerka Soare sekt Barbara Kozielová.
Letos v červenci uplynulo 165 let od Muchova narození. „Jsem velmi rád za dlouholetou spolupráci naší nadace se společností Soare sekt. Navíc i spojení naší rodiny se světem dobrého vína trvá už spoustu let. První zmínka o něm totiž sahá až do patnáctého století, konkrétně do roku 1488, kde Voršila Muchapeková „poručila vinohrad v Rovni strýci svému Muchovi a k tomu tři drejlinky vína“. Můj pradědeček Alfons Mucha prožil mnoho krásných časů se sklenkou dobrého vína v ruce,“ doplnil k zisku zlaté medaile Marcus Mucha, výkonný ředitel Nadace Mucha.
Zdroj: Soare sekt