Mucha Sekt okouzluje elegancí. Dvě zlaté a tři stříbrné z Prague Wine Trophy 2025

Autor:
  10:37
Praha 10. listopadu 2025 (PROTEXT) - Značka Mucha Sekt znovu zazářila na prestižní soutěži Prague Wine Trophy 2025, kde porotu přesvědčila nejen kvalitou, ale i osobitým charakterem svých vín. V rámci čtvrtého kola letošního ročníku si odnesla dvě zlaté a tři stříbrné medaile – potvrzení, že spojení elegance, radosti a umění má mezi bublinkami stále své výsadní místo.

Na stupních vítězů se letos ocitl jemně ovocný Mucha Sekt Ice Rosé, jehož vůně divokých malin a lesních jahod se snoubí s jemným perlením a růžovým leskem v každé sklenici. Není divu, že si odnesl zlatou medaili – představuje růžové umění na ledu, které potěší všechny, kdo si rádi připíjejí s lehkostí.

Stejně tak si Prague Gold zasloužil Mucha Sekt de Luxe Doux, sekt s jemnou květinovou vůní a delikátním perlením, který osloví milovníky sladšího stylu. Je to víno, které vybízí k tomu, abychom si vychutnali krásu života do posledního doušku.

Další zástupci značky Mucha Sekt si z letošního ročníku odnesli stříbrná ocenění, která potvrzují jejich trvale vysokou úroveň.Polosuchý Mucha Sekt Demi Sec zaujme vůní biskvitů na ovocném pozadí a dokonale vyváženou harmonií svěží kyselinky a jemného zbytkového cukru. Suchý Mucha Sekt Brut přináší pikantní svěžest, vyváženou ovocnými tóny a lehkým perlením, které promění každý moment v nezapomenutelný zážitek. A konečně Mucha Sekt Ice – zářivě zlatý sekt s muškátovými tóny, jiskřivým perlením a svěžím aroma letního ovoce – připomíná, že i na ledu může vzniknout umění.

„Naše sekty nejsou jen o chuti, ale i o emocích. Každá láhev je malým uměleckým dílem, které propojuje krásu, eleganci a radost ze života. Získaná ocenění z Prague Wine Trophy 2025 jsou pro nás potvrzením, že tato filozofie má smysl,“ uvádí Ing. Maroš Puškár, ředitel společnosti Soare sekt a.s.

Zákazníci mohou vybírat z rozmanité řady stylových sektů, od suchých až po sladší nebo dokonce speciální růžové sekty, a každý si tak může najít svou oblíbenou kombinaci chutí a stylů včetně nealkoholických variant. Každý z Mucha Sektů nese unikátní umělecké dílo inspirované jedním z nejslavnějších českých malířů, Alfonse Muchy. Spojení vína s uměním dává každé lahvi nezaměnitelný charakter, který oslovuje nejen milovníky vína, ale i příznivce výtvarného umění. Medaile získané na Prague Wine Trophy tak nejsou jen oceněním kvality, ale i oslavou kultury a tradice. „Mucha Sekty pravidelně sbírají ocenění nejen na domácích, ale i na mezinárodních soutěžích, jako jsou Mundus Vini, Berliner Wine Trophy či TOP 77 vín v ČR,“ dodává brand managerka Soare sekt Barbara Kozielová.

Letos v červenci uplynulo 165 let od Muchova narození. „Jsem velmi rád za dlouholetou spolupráci naší nadace se společností Soare sekt. Navíc i spojení naší rodiny se světem dobrého vína trvá už spoustu let. První zmínka o něm totiž sahá až do patnáctého století, konkrétně do roku 1488, kde Voršila Muchapeková „poručila vinohrad v Rovni strýci svému Muchovi a k tomu tři drejlinky vína“. Můj pradědeček Alfons Mucha prožil mnoho krásných časů se sklenkou dobrého vína v ruce,“ doplnil k zisku zlaté medaile Marcus Mucha, výkonný ředitel Nadace Mucha.

 

Zdroj: Soare sekt

 

 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Tramvaj T3 slaví 65 let. Prohlédněte si ikonu Prahy v unikátních historických fotografiích

Vlak T3 na lince číslo 22 v Karmelitské ulici v letech, kdy některé památné

Je těžké najít pražský symbol, který by byl tak rozpoznatelný jako tramvaj T3. Letos je to přesně 65 let, kdy vznikl její prototyp. V pátek 21. listopadu si navíc připomeneme další výročí vozu. Bude...

Babosed v MHD má „tajný“ fanklub. Patříte do něj také? A proč oblíbené sedadlo občas blokuje mop?

U některých typů autobusů sedíte výše než ostatní cestující, vždy máte dobrý...

Místo, kde se kříží zájem o výhled s potřebou klidu a osobního prostoru, to je babosed. Přední sedadlo v autobuse je pro některé cestující svatyní, pro jiné noční můrou. A pro řidiče často zkouškou...

Zeleň i voda. Praha 12 představila vítězný návrh na obnovu Sofijského náměstí na místo „pro všechny generace“

Studio Perspektiv zvítězilo v architektonické soutěži na revitalizaci...

Parková část Sofijského náměstí v Modřanech projde proměnou podle návrhu studia Perspektiv, které uspělo v architektonické soutěži pořádané městskou částí Praha 12. Cílem projektu je vytvořit...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Praha v 60. letech 20. století vás překvapí. Na Václaváku se prodávalo palivové dříví

Paní na Václavském náměstí v 60. letech prodává palivové dříví.

Nedávno jsem byl pracovně v zatím uhelné mělnické elektrárně, která funguje kromě výroby proudu hlavně jako teplárna pro hlavní město, alespoň její vltavskou pravobřežní část. Nápad vystavět dálkový...

GALERIE: Rekonstrukce lanovky na Petřín pokračuje. Vozy vznikají ve Švýcarsku

Pokračuje rekonstrukce tělesa lanové dráhy Petřín. V úseku od dolní stanice...

Práce na modernizaci lanové dráhy na Petřín pokračují podle plánu. Dopravní podnik hl. m. Prahy dokončil v úseku od dolní stanice lanovky zhruba po čtvrtinu její délky podkladní i finální betonové...

Lidem s poškozením zraku může pomoci nitrooční teleskop, čočka stojí půl milionu

Miroslav Veith

Lidem s poškozením zraku, které většinou přichází ve vyšším věku, takzvanou makulární degenerací, může pomoci nitrooční teleskop. Lékaři jej jako miniaturní lupu voperují přímo do oka pacienta....

10. listopadu 2025  14:52,  aktualizováno  14:52

Rúben Dias, hvězda Manchester City FC, se vrací do role globálního ambasadora kryptoburzy OKX

10. listopadu 2025  14:47

Karviná testuje nový bezpečnostní stojan na kola s QR systémem

ilustrační snímek

Karviná testuje nový bezpečnostní stojan na kola s QR systémem. Město ho nechalo nainstalovat poblíž kina Centrum. Umožňuje lidem uzamknout kolo, elektrokolo...

10. listopadu 2025  13:05,  aktualizováno  13:05

Kraj půjčí své Nemocnici Třebíč 65 mil. Kč, má problémy s hrazením závazků

ilustrační snímek

Vysočina půjčí krajské Nemocnici Třebíč 65 milionů korun. Dnes to schválili krajští zastupitelé. Nemocnice má problémy se splácením závazků. Podle krajského...

10. listopadu 2025  13:01,  aktualizováno  13:01

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Vězení za napadení na koupališti v Dubí. Soudce kritizoval procesní chyby

Radek Čonka u Krajského soudu v Ústí nad Labem. (10. listopadu 2025)

Odvolací Krajský soud v Ústí nad Labem potvrdil vinu čtveřice mužů v případu napadení mladíka na koupališti v Dubí v srpnu 2018. Dva obžalované poslal do vězení, dvěma uložil podmínky. Původně bylo...

10. listopadu 2025  13:52,  aktualizováno  14:42

Dr. Jamal Eltaeb získává Cenu Aurory za probuzení lidskosti 2025

10. listopadu 2025  14:42

Schváleno. Budějovice darují Složiště kraji, ten ho za stovky milionů zvelebí

Areál Složiště získal darem Jihočeský kraj od města České Budějovice.

Sportovní areál Složiště vylepší Jihočeský kraj. Skoro 22 hektarů získá darem od Českých Budějovic. Záměr schválili v pondělí městští zastupitelé. V plánu je do místa investovat stovky milionů korun....

10. listopadu 2025  14:32,  aktualizováno  14:32

Festival Tomáškova a Novákova hudební Skuteč nabídne 12 koncertů a představení

ilustrační snímek

Festival Tomáškova a Novákova hudební Skuteč nabídne příští rok 12 koncertů a představení. Jeho 21. ročník se uskuteční od 15. března do 10. května. Vystoupení...

10. listopadu 2025  12:50,  aktualizováno  12:50

Zbiroh na Rokycansku rozšířil za 64 mil. Kč základní školu o odborné učebny

Zbiroh na Rokycansku rozĹˇĂ­Ĺ™il za 64 mil. KÄŤ zĂˇkladnĂ­ Ĺˇkolu o odbornĂ© uÄŤebny

Zbiroh na Rokycansku rozšířil za 64 milionů korun základní školu. Na pavilonu školní jídelny nechal postavit patro se čtyřmi odbornými třídami pro fyziku,...

10. listopadu 2025  12:50,  aktualizováno  12:50

Liberty Ostrava bude muset propustit až 250 lidí, oznámil generální ředitel

Válcovna plochých výrobků se v areálu Liberty Ostrava opět rozjela. (24. ledna...

Společnost Liberty Ostrava propustí asi 250 lidí, řekl České televizi generální ředitel Radek Strouhal. Nepůjde podle něj o zaměstnance přímo z výroby, ale například z údržby. Pro výrobu podnik lidi...

10. listopadu 2025  14:22,  aktualizováno  14:22

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba
Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Na válečné veterány nezapomínáme. Vojenská zdravotní pojišťovna pro ně má speciální programy

10. listopadu 2025  14:18

Smíchovské nádraží

Smíchovské nádraží

Protiteroristický koš se rozpadá.

vydáno 10. listopadu 2025  14:15

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.